Європейський парламент нинішнього скликання завершує свою роботу; в червні в ЄС відбудуться вибори

Європейський парламент нинішнього скликання цього тижня проведе останнє пленарне засідання. Новий парламент оберуть на загальноєвропейських виборах у країнах-членах Європейського Союзу, які відбудуться з 6 по 9 червня.

Під час пресконференції, яка відбулася в понеділок у Страсбурзі перед початком засідання, керівник пресслужби ЄП Жаме Дух повідомив, що останню сесію парламенту висвітлюватимуть 600 журналістів, а на голосування винесуть 90 законопроєктів. Серед них - законопроєкт про продовження для України ліберального торговельного режиму, який водночас передбачає захисні заходи для фермерів ЄС. Голосування відбудеться у вівторок. Загалом із 2019-го до 2024 року цей, дев'ятий за рахунком парламент ухвалив 3 тис. 59 законодавчих актів.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Європейського парламенту, тільки за останні два роки роботи інституції - з вересня 2021 року до квітня 2024-го - було ухвалено 40 резолюцій, пов'язаних з Україною.

Перед будівлею ЄП серед прапорів країн-членів Європейського Союзу, встановлених у два паралельні ряди, як і раніше, майорить прапор України, який було піднято з дня повномасштабного вторгнення Росії. Причому український прапор стоїть першим, поруч із прапором ЄС, символізуючи підтримку. "Парламент відігравав ключову роль у реакції ЄС щодо російської агресії, включно з кількома раундами макрофінансової допомоги, діяв на підтримку збільшення виробництва боєприпасів і Ukraine Facility", - сказав Дух.