Події

08:16 22.04.2024

У результаті обстрілів у Херсонській області троє людей дістали поранення

1 хв читати
У результаті обстрілів у Херсонській області троє людей дістали поранення

Минулої доби противник обстрілював Нововоронцовку, Антонівку та місто Херсон. Під ворожим вогнем і авіаударами також опинилися Козацьке, Берислав і Новоберислав, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За відомостями голови ОВА, унаслідок обстрілу 3 людини дістали поранення, з них - одна дитина.

Так само Прокудін повідомив, що окупаційні війська поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема, пошкоджено 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки.

"Було зафіксовано влучання в медичний заклад, навчальний заклад, дитячий садок, приватні автомобілі та газогін. Витік газу перекрито, пожежі та загроз немає", - уточнив він.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:55 22.04.2024
Окупанти обстріляли близько 15 населених пунктів Харківщини, постраждав мирний житель

Окупанти обстріляли близько 15 населених пунктів Харківщини, постраждав мирний житель

08:10 22.04.2024
Війська РФ обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії

Війська РФ обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії

07:17 22.04.2024
За добу окупанти 202 рази обстріляли Запорізьку область, є руйнування

За добу окупанти 202 рази обстріляли Запорізьку область, є руйнування

23:08 21.04.2024
Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

12:27 21.04.2024
У Херсонській області внаслідок скидання вибухівки з безпілотника постраждали двоє поліцейських

У Херсонській області внаслідок скидання вибухівки з безпілотника постраждали двоє поліцейських

09:04 21.04.2024
За добу на Харківщині загинули два мирні жителі, троє постраждалих у результаті ворожих обстрілів

За добу на Харківщині загинули два мирні жителі, троє постраждалих у результаті ворожих обстрілів

08:57 21.04.2024
Окупанти за добу завдали майже 400 ударів по населених пунктах Запорізької області

Окупанти за добу завдали майже 400 ударів по населених пунктах Запорізької області

08:36 21.04.2024
У Херсонській області в результаті обстрілів одна людина поранена, є влучання в житловий сектор, пошкоджено газогін

У Херсонській області в результаті обстрілів одна людина поранена, є влучання в житловий сектор, пошкоджено газогін

08:21 21.04.2024
Війська РФ обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії та ударних БПЛА

Війська РФ обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії та ударних БПЛА

02:40 21.04.2024
Окупанти за минулий день обстріляли 13 прифронтових громад Сумської області, поранено місцевого жителя

Окупанти за минулий день обстріляли 13 прифронтових громад Сумської області, поранено місцевого жителя

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 730 окупантів

Сили оборони вночі знищили п’ять із семи ударних БПЛА

ППО знищила п’ять із семи "Шахедів" якими вночі атакували Україну

Допомога солдатам на передовій має прийти якнайшвидше, а не через 6 місяців

Час між затвердженням пакета американської підтримки і реальним ураженням ворога на фронті має бути максимально коротким - Зеленський

ОСТАННЄ

Вночі окупанти знову атакували Одещину ударними БПЛА

ЗС України за добу ліквідували 730 окупантів

Сили оборони вночі знищили п’ять із семи ударних БПЛА

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 85 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 23 атаки противника

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила чотири ракетних і 45 авіаударів

ППО знищила п’ять із семи "Шахедів" якими вночі атакували Україну

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по дев’яти районах скупчення сил противника

22 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Фінляндії запустили в продаж кавовий бленд, створений штучним інтелектом

У Делі виникла пожежа на найбільшому в країні звалищі сміття в Газіпурі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА