У результаті обстрілів у Херсонській області троє людей дістали поранення

Минулої доби противник обстрілював Нововоронцовку, Антонівку та місто Херсон. Під ворожим вогнем і авіаударами також опинилися Козацьке, Берислав і Новоберислав, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За відомостями голови ОВА, унаслідок обстрілу 3 людини дістали поранення, з них - одна дитина.

Так само Прокудін повідомив, що окупаційні війська поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема, пошкоджено 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки.

"Було зафіксовано влучання в медичний заклад, навчальний заклад, дитячий садок, приватні автомобілі та газогін. Витік газу перекрито, пожежі та загроз немає", - уточнив він.