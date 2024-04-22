Тисячі людей протестували на Канарських островах через масовий туризм

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Тисячі людей провели в суботу акцію протесту на Тенерифе, закликаючи тимчасово обмежити прибуття туристів на іспанський острів, щоб зупинити бум короткострокової оренди житла і будівництва готелів, який призводить до зростання вартості житла для місцевих жителів, повідомляє Reuters.

Тримаючи в руках плакати з написами "Тут живуть люди" і "Ми не хочемо, щоб наш острів помер", демонстранти заявили, що необхідно внести зміни в туристичну індустрію, на яку припадає 35% валового внутрішнього продукту (ВВП) архіпелагу Канарських островів.

"Це не виступ проти туристів, а проти туристичної моделі, яка не приносить користі цій землі і має бути змінена", - сказав один з учасників акції протесту агентству Reuters під час маршу в столиці Тенерифе, Санта-Крус-де-Тенерифе.

На думку організаторів протестів, місцева влада має тимчасово обмежити кількість туристів, щоб знизити навантаження на навколишнє середовище, інфраструктуру та житловий фонд островів, а також запровадити обмеження на купівлю нерухомості іноземцями.

"Влада повинна негайно припинити цю корумповану і руйнівну модель, яка виснажує ресурси і робить економіку більш нестабільною. Канарські острови мають межі, і терпіння людей теж", - сказав Антоніо Буллон, один із лідерів протесту.

Архіпелаг із населенням 2,2 мільйона осіб відвідали близько 14 мільйонів іноземних туристів 2023 року, що на 13 % більше, ніж попереднього року, згідно з офіційними даними.

Влада островів стурбована тим, як це позначиться на місцевих жителях. Очікується, що цього року буде ухвалено законопроєкт, що посилює правила короткострокової оренди, після скарг жителів, витіснених із ринку житла.

Президент Канарських островів Фернандо Клавіхо заявив у п'ятницю, що він відчуває "гордість" за те, що регіон є провідним іспанським туристичним напрямком, але визнав, що необхідно посилити контроль, оскільки сектор продовжує зростати.

"Ми не можемо продовжувати дивитися по сторонах. Інакше готелі будуть продовжувати відкриватися без жодного контролю", - сказав він на прес-конференції.

Як повідомлялося раніше, 2023 року Іспанію відвідали 85,1 млн туристів, на 18,7% більше, ніж роком раніше.