Рух вантажівок у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні уповільнено

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) повідомляє про збій у митній системі Польщі, що призвело до зупинки митного оформлення великовантажного транспорту, йдеться в повідомленні ДПСУ в неділю ввечері.

"Стався збій системи митної служби Польщі. У зв'язку з цим оформлення транспорту, що переміщує вантаж до Польщі, в митному відношенні не здійснюватиметься", - інформує служба.

Так само повідомляється, що, орієнтовно, ритмічний "пропуск ваговозів" буде відновлено о 08:00 22 квітня.

Рух легкових автомобілів та автобусів здійснюватиметься в установленому порядку, уточнюють у ДПСУ.