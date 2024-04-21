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18:29 21.04.2024

У Литві почалися військові навчання за участю союзників по НАТО

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У Литві почалися військові навчання за участю союзників по НАТО

У Литві стартували спільні з союзниками по НАТО військові навчання, повідомила в неділю пресслужба литовських збройних сил.

"21-26 квітня відбудуться спільні польові тактичні навчання Литви та Польщі з авіаційним елементом Brave Griffin 24/II, у яких також візьмуть участь союзники зі США та Португалії", - ідеться в повідомленні.

"Під час навчань 1500 солдатів піхотної бригади Zemaitija і солдатів союзників відпрацюють сценарії оборони в так званому "Сувальському коридорі" згідно з двостороннім "Оршанським планом" Литви і Польщі", - додали там.

У литовському військовому відомстві також зазначили, що це перше навчання в низці запланованих на найближчі місяці. "У квітні-червні литовська армія проведе один із наймасштабніших та найінтенсивніших циклів військових навчань, у яких візьмуть участь понад 20 тисяч литовських і союзних солдатів і тисячі одиниць військової техніки. Їхня мета - перевірити плани регіональної оборони НАТО, схвалені на Вільнюському саміті, забезпечити швидку передислокацію сил з однієї країни в іншу і послати противнику чіткий стримуючий сигнал про тверду рішучість і прихильність членів НАТО до колективної оборони", - ідеться в повідомленні.

Теги: #нато #литва #військові_навчання

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