Унаслідок ракетного удару по Одеській області постраждали 4 людини - ОВА

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Унаслідок ракетного удару по Одеській області постраждали 4 людини, їм надають допомогу, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Стало відомо про 4 постраждалих унаслідок ракетного удару по Одеській області. З них троє чоловіків і одна жінка. Медики надають їм усю необхідну допомогу", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

Кіпер зазначив, що рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали ракетного удару по Одеській області, цілилися по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури. Кіпер повідомив, що "вибуховою хвилею та уламками ракети" було пошкоджено приватні будинки, в одному з них упала стеля. На приватному подвір'ї сталося загоряння сіна.