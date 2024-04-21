Сили оборони за добу ліквідували 950 окупантів і чотири засоби ППО противника

Сили оборони за добу знищили 950 окупантів, 16 танків, 23 бронемашини, 41 артсистему, 4 засоби протиповітряної оборони, 38 безпілотників, 6 крилатих ракет, 76 одиниць авто та спецтехніки противника, повідомляє про втрати ворога Генштаб Збройних сил України станом на 20 квітня.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 459530 (+950) осіб, танків - 7229 (+16) од, бойових броньованих машин - 13896 (+23) од, артилерійських систем - 11719 (+41) од, РСЗВ - 1046 (+0) од, засоби ППО - 767 (+4) од, літаків - 348 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9379 (+38), крилаті ракети - 2115 (+6), кораблі / катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 15785 (+68) од, спеціальна техніка - 1926 (+8)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.