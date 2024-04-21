Українські ракетники за минулу добу уразили склад боєприпасів і один засіб ППО противника

За минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника, йдеться в оперативній інформації Генштабу Збройних сил України, опублікованій у фейсбуці у неділю вранці.

Крім того, за даними Генштабу, підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 пункту управління, 2 районах зосередження особового складу, 1 складу боєприпасів, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 районі зосередження озброєння і військової техніки противника.