21 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 788 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 788 RUSSIAN AGRESSION

21 квітня відзначають Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності, Всесвітній день міграції риб, Всесвітній день кроншнепа.

У США - Національний день кеш'ю в шоколаді, У Великій Британії - Національний день чаю та Щорічний марафон. В Італії - День заснування Риму.

Православна церква вшановує пам'ять Ансельма Кентерберійського, пам'ять священномученика Януарія і з ним мучеників Прокула, Сосія, Фавста та інших.

Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності

Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності — міжнародний день ООН, відзначається 21 квітня. Започаткували свято у 2002 році, а Організація Об’єднаних Націй проголосила його міжнародним днем у 2017.

Засновники Дня пов'язують дату його святкування з Міжнародним днем Матері-Землі, яке відзначають 22 квітня, а також із датою народження великого вченого, мислителя та винахідника Леонардо да Вінчі, яка передує святу і відзначається 15 квітня. У першому випадку зв'язок говорить про можливості творчості та інновацій у справі творення і збереження нашого спільного дому - Землі, а в другому - на внесок великого винахідника в розвиток науки і творчих процесів.

Всесвітній день кроншнепа

Щорічна подія, що відзначається 21 квітня і спрямована на підвищення обізнаності щодо важливості збереження кроншнепа (або кроншнепа тонкодзьобього), сімейства довгоногих і довговухих птахів, що перебувають під критичною загрозою зникнення. Це чарівний та унікальний птах, який потребує захисту від вимирання.

День заснування Риму

За переказами, Рим був заснований Ромулом у 11 календи травня (21 квітня) 753 року до нашої ери.

У День народження Риму відбувається символічне відкриття воріт міста, щоб у них змогли увійти як жителі Риму, так і численні туристи. Святкування триває, зазвичай, кілька днів.

Ще цього дня:

1910 - Комета Галлея максимально наблизилася до Землі;

1913 - Спуск на воду "Аквітанії", єдиного лайнера, який брав участь в обох світових війнах;

1920 - У Варшаві між Польщею та УНР підписано загальну та торговельно-економічну конвенції, згідно з якими Польща визнавала незалежність УНР та обіцяла їй військову допомогу;

1944 - Жінкам у Франції надано право голосу на виборах;

1960 - Новою столицею Бразилії стало спеціально для цього збудоване однойменне місто - Бразиліа;

2000 - У Броварах (Київська область) у житловий будинок влучила тактична ракета класу "Земля-Земля", яку запустили військові з полігону. Загинули кілька людей;

2019 - Другий тур президентських виборів в Україні. На посаду президента обрано Володимира Зеленського.

Церковне свято

Святий Ансельм Кентерберійський, Ансельм з Аости - теолог і філософ італійського походження, бенедиктинець, архієпископ Кентерберійський (1093-1109 рр.). Представник ранньої схоластики августинівського напряму (вважається засновником схоластики), прихильник крайнього реалізму. Один із Учителів Церкви.

Народився в місті Аоста, викладав у школах Нормандії, більшу частину життя провів в Англії.

Бачив у вірі передумову раціонального знання: "вірую, щоб розуміти", був противником номіналізму. Розвинув онтологічний доказ буття Бога із самого поняття Бога. У боротьбі між світською владою і папством за інвеституру захищав ідеї Григорія VII про верховенство пап над світськими державниками, за що його двічі виганяли з Англії в 1087-1100 і 1103-1106 роках.

Помер у м. Кентербері і похований у Кентерберійському соборі.

Ще цього дня відзначають пам'ять священномученика Януарія і з ним мучеників Прокула, Сосія, Фавста та інших.

Януарій ще в юному віці став християнином, а незабаром був висвячений у сан єпископа. Під час гонінь імператора Діоклетіана на християн молодий священнослужитель регулярно відвідував дияконів Сосія і Прокла, що перебували у в'язниці, та разом із ними звершував літургію.

Під час одного з таких богослужінь Януарія заарештували, а потім разом із Сосієм і Проклом кинули в піч - але християни залишилися неушкодженими. Потім їх віддали на поталу звірам - але хижаки не чіпали їх. Зрештою Януарія та його товаришів обезголовили.

Іменини: Олександр, Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Прокл, Федір.