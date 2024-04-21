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01:10 21.04.2024

США розглядають можливість відправки додаткових військових радників в Україну - представник Пентагону

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США розглядають можливість відправки додаткових військових радників в Україну - представник Пентагону

 США розглядають можливість відправки додаткових військових радників у посольство в Києві, що є останнім проявом американської прихильності Україні, повідомив представник Пентагону генерал-майор Пет Райдер, пише Politico.

"Протягом усього цього конфлікту Міністерство оборони аналізувало і коригувало нашу присутність у країні в міру зміни умов безпеки. Наразі ми розглядаємо можливість направлення кількох додаткових радників для посилення Управління оборонного співробітництва (ODC) при посольстві", - сказав Райдер у коментарі для POLITICO.

ODC "виконує різні консультативні та допоміжні місії (небойові), і, хоча управління укомплектоване винятково персоналом Міністерства оборони, воно вбудоване в посольство США і перебуває під керівництвом глави місії, як і решта посольства", - пояснив Райдер.

Він відмовився обговорювати конкретну чисельність особового складу "з міркувань оперативної безпеки".

З посиланням на американських чиновників Politico зазначає, що додаткові військові радники підтримуватимуть логістику і нагляд за зброєю, яку США відправляють Україні, а також допомагатимуть українським військовим в обслуговуванні озброєння.

Теги: #сша #україна #військові

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