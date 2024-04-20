Палата представників США проголосувала за використання заморожених активів РФ для України

Палата представників США проголосувала за використання заморожених російських активів для України, повідомляється під час трансляції на сайті Конгресу.

Зазначається, що тепер цей законопроєкт має схвалити Сенат.

Як повідомляє Голос Америки, Конгрес підтримав законопроєкт, який передбачає, серед іншого, розширення санкцій щодо Росії, а також який вимагає від власника Тік-Току продати цей застосунок, або його заборонять у США, повідомляє Голос Америки.