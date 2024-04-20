Кулеба привітав схвалення в Палаті представників США допомоги Україні: Поганий день для Путіна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Палаті представників Конгресу США, її спікеру та членам обох партій за ухвалення рішення про допомогу Україні.

"Поганий день для Путіна. Поганий день для всіх, хто насмілювався вірити, що Америка може здригнутися, коли справа доходить до захисту того, за що і за кого вона виступає. Ми вдячні Палаті представників Конгресу США, її спікеру та членам обох партій за ухвалення довгоочікуваної допомоги Україні", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Міністр зазначив, що "всі, хто втілив це рішення в життя, зробили правильний вибір. Сполучені Штати підтвердили своє глобальне лідерство".

"Ми з нетерпінням чекаємо, що законопроєкт буде оперативно ухвалений Сенатом США, підписаний президентом, і його відчують наші воїни на передовій", - зазначив Кулеба.

Раніше Палата представників США (нижня палата Конгресу США) в суботу підтримала законопроєкт про надання допомоги Україні. За - 311 голосів.

Далі законопроєкт буде передано на розгляд верхньої палати парламенту США - Сенату. Після чого він буде відправлений на підпис президенту США. Після підпису президента він набуде чинності.

Схвалений Палатою представників законопроєкт передбачає виділення майже $61 млрд на цілі, пов'язані з підтримкою України. Із них $23,2 млрд призначаються на поповнення збройових запасів США.