Потоки на виїзд і в'їзд в Україну залишаються рівними - Держприкордонслужба

Кількість перетинів кордону України на виїзд за тиждень, із 13 до 19 квітня, залишилася на рівні попереднього тижня - 238 тис., тоді як на в'їзд трохи збільшилася - до 237 тис. із 234 тис., свідчать дані Держприкордонслужби у фейсбуці.

Таким чином, пасажиропотоки пасажирів, що вирівнялися по завершенню весняних канікул і католицького Великодня, залишаються збалансованими.

Кількість оформлених транспортних засобів завдяки зняттю блокади на низку польських пунктів пропуску зросла до 123 тис. зі 116 тис. тижнем раніше, тоді як із гуманітарними вантажами трохи знизилася - до 706 із 718.

Прикордонна служба Польщі також фіксує рівність потоків на кордоні: з 4 до 17 квітня з України до Польщі в'їхало 277,4 тис. осіб, тоді як у зворотному напрямку прослідувало 278,7 тис.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб.

Однак із кінця вересня, можливо, під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксували перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Воно тимчасово припинилося в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте потім знову відновилося і сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., а після цього - ще на 13 тис.

Як зазначив на початку березня минулого року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%. Мінекономіки в макропрогнозі на цей рік заклало повернення в Україну 1,5 млн осіб, тоді як у Нацбанку, навпаки, очікують відтоку з України 0,1 млн після 0,2 млн у 2023 році.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 19 квітня цього року оцінювали в 5,930 млн, що на 53 тис. менше, ніж місяцем раніше, а загалом у світі - у 6,472 млн, що на 14 тис. менше за показник місячної давності.

У самій Україні, за даними ООН на 31 грудня минулого року, було 3,689 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Перетин західного кордону України, тис. осіб:

Дата з України зокрема в Польщу в Україну зокрема, українці кільк. авто, тис. гуманіт. авто 15.04 31 20 35 32 16 104 14.04 37 22 40 35 18 90 13.04 38 22 37 32 18 107 12.04 36 22 31 27 17 112 11.04 32 20 30 26 16 92 10.04 32 19 30 27 16 99 09.04 29 18 29 25 16 95 08.04 31 19 35 32 16 86 07.04 37 22 40 36 17 132 06.04 41 24 39 34 18 102

Дані: Держприкордонслужба