Українська авіація завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу ворога, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому в суботу ввечері.

Водночас підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 району зосередження особового складу, 1 складу боєприпасів, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 району зосередження озброєння і військової техніки російських окупантів.