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19:28 20.04.2024

Палата представників США відхилила всі поправки до законопроєкту про допомогу Україні

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Палата представників США відхилила всі поправки до законопроєкту про допомогу Україні

Палата представників США (нижня палата Конгресу США) відхилила всі поправки до законопроекту про допомогу Україні, повідомляє "Голос Америки".

За інформацією видання, було відхилено поправки конгресвумен Вікторії Спарц, яка пропонувала вилучити із законопроєкту чотири положення, зокрема пов'язані з програмою PDA, що дає змогу Білому дому виділяти Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії.

Також було відхилено: поправку конгресвумен Кет Каммак, яка пропонувала скасувати все невійськове фінансування, пов'язане з Україною, та поправку від конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка пропонувала "кожну суму в доларах у цьому законі зменшити до нуля".

"Конгресмен Кевін Герн від Оклахоми сам відкликав свою четверту поправку, в якій пропонував заборонити використання коштів "Фонду підтримки економіки" для виплати пенсій", - повідомляє видання.

 

 

 

Теги: #сша #допомога #голосування

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