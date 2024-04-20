Ворог завдав ударів по Одеській області ймовірно ракетами Х-59, поранено 5 осіб, серед них дитина - Сили оборони півдня

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Ворог ударив по Одеській області ймовірно ракетами Х-59, випущеними з літака тактичної авіації, сили ППО знищили 3 ракети, унаслідок атаки поранено 5 осіб, серед них дитина, повідомляють Сили оборони півдня.

"Російські окупаційні війська знову здійснили ракетну атаку по Одеській області. З літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, ворог завдав ударів ракетами, ймовірно Х-59, по Одеській області. Силами протиповітряної оборони знищено 3 ракети", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в суботу.

Унаслідок падіння уламків збитих ракет виникла пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували. Унаслідок ворожої атаки поранено 5 осіб, серед них дитина, яку госпіталізували, 3 людини відмовилися від госпіталізації.

Також зруйновано 1 приватний житловий будинок, пошкоджено 4 приватні будинки та газопровід.