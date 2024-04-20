Сирський обговорив із командувачем оборони Данії потреби ЗС України та допомогу

Новопризначений командувач обороною Данії генерал Майкл Віґґерс Гілдґаард (Michael Wiggers Hyldgaard) прибув із візитом до Києва і провів зустріч із головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським.

"Під час зустрічі ми обговорили нагальні потреби Збройних сил України на різних напрямках і шляхи та можливості для подальшої підтримки з боку данського уряду. Користуючись нагодою, подякував данському уряду і народу за системну підтримку українського війська", - написав Сирський у фейсбуці у суботу.