Події

11:43 20.04.2024

Сирський обговорив із командувачем оборони Данії потреби ЗС України та допомогу

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Новопризначений командувач обороною Данії генерал Майкл Віґґерс Гілдґаард (Michael Wiggers Hyldgaard) прибув із візитом до Києва і провів зустріч із головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським.

"Під час зустрічі ми обговорили нагальні потреби Збройних сил України на різних напрямках і шляхи та можливості для подальшої підтримки з боку данського уряду. Користуючись нагодою, подякував данському уряду і народу за системну підтримку українського війська", - написав Сирський у фейсбуці у суботу.

Теги: #данія #командувач #сирський

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