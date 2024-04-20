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08:57 20.04.2024

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, є загиблий

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Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, є загиблий

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, загинула одна людина, також є руйнування критичної та приватної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Придніпровське, Зеленівку, Інженерне, Придніпровське, Садове, Тягинку, Берислав, Михайлівку, Кізомис, Велетенське, Антонівку, Одрадокам'янку, Станіслав і місто Херсон. Одна людина загинула", - сказано в його телеграм-каналі.

За словами Прокудіна, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку і 2 приватні будинки. Було зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури та газогін. Витік газу перекрито, пожежі та загроз немає.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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