Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, є загиблий

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, загинула одна людина, також є руйнування критичної та приватної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Придніпровське, Зеленівку, Інженерне, Придніпровське, Садове, Тягинку, Берислав, Михайлівку, Кізомис, Велетенське, Антонівку, Одрадокам'янку, Станіслав і місто Херсон. Одна людина загинула", - сказано в його телеграм-каналі.

За словами Прокудіна, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку і 2 приватні будинки. Було зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури та газогін. Витік газу перекрито, пожежі та загроз немає.