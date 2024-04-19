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22:36 19.04.2024

Тіло ще одного чоловіка виявили рятувальники у Дніпрі після ракетних ударів

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Тіло ще одного чоловіка виявили рятувальники у Дніпрі після ракетних ударів

Тіло ще одного чоловіка виявили рятувальники у Дніпрі після ракетних ударів, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Третій загиблий у Дніпрі", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Лисака, рятувальники виявили тіло чоловіка, який проживав на 5 поверсі, на рівні третього.

"Загалом ця атака на область обірвала 8 життів. Двоє жертв – діти", - наголосив глава ОВА.

Як повідомлялося, семеро людей загинули, 34 постраждали внаслідок ракетних ударів російських окупантів по містах Дніпро, Синельникове та Кривий Ріг Дніпропетровської області в ніч на п'ятницю, повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялося, що всього на Дніпропетровщині загинули 8 осіб, зокрема двоє дітей, 29 людей постраждали. Також вдень з'явилася інформація, що 6-річний хлопчик, про загибель якого внаслідок обстрілу Синельникова повідомлялося раніше, перебуває у лікарні у тяжкому стані.

Теги: #україна #удар #жертви #дніпро

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