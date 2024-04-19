Командир "Азова" закликає США скасувати заборону на передачу західного озброєння бригаді

Командир бригади спеціального призначення "Азов" підполковник Денис "Редіс" Прокопенко закликав вилучити бригаду із законопроєкту про оборонні асигнування США і всіх чорних списків для того, щоб його бійці могли отримувати західне озброєння.

"Нонсенс. Це перше слово, яке спадає на думку в контексті чинної заборони на передачу західної зброї "Азову". Про це мало хто знає в Україні, і практично ніхто не говорить публічно. Час звернути увагу на цю кафкіанську ситуацію і надати їй розголосу. З 2017 року й дотепер у низці Законів про консолідовані асигнування США (Appropriations bill) міститься така поправка: "Жодні кошти, надані цим законом, не можуть бути використані для надання зброї, навчання або іншої допомоги батальйону "Азов", - написав Прокопенко в соцмережі Х.

Він зазначив, що у 2017 році цю поправку вже було включено до тексту законопроєкту про асигнування, і вона також є в законопроєкті про асигнування на оборону цього року.

"Чи має сенс ще раз зазначати, що саме формулювання "батальйон "Азов", використане в законі, насправді стосується неіснуючого підрозділу? Наприкінці 2014 року "Азов" перестав бути батальйоном і став окремим загоном спеціального призначення. З лютого 2023 року нашим підрозділом є 12 бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України. Не батальйон, не полк. Це бригада", - зазначив "Редіс".

За його словами, саме ця поправка, яка з року в рік кочує з одного законопроєкту про асигнування до іншого, і є причиною того, що 2022 року під час оборони Маріуполя в "Азова" не було сучасного західного озброєння.

"Скільки життів особового складу вдалося б зберегти і якими б були результати оборони міста, якби, окрім високої мотивації, злагодженості й професіоналізму, "азовці" мали сучасну бронетехніку, артилерійські системи? Навіть після 2022 року, коли здавалося, що світ нарешті дізнався правду про "Азов", ми досі не маємо змоги відправляти своїх бійців на більшість провідних західних військових навчань і не отримуємо необхідного озброєння, яке союзники передають Україні", - зазначив підполковник.

Прокопенко наголосив, що сам факт існування подібних поправок і заборон не лише не дає змоги "Азову" ще ефективніше виконувати поставлені бойові завдання, а є ударом по обороноздатності України, ганьбить імідж країни на міжнародній арені та є принизливим для всього українського війська. Також він зазначив, що не існує жодних доказів і підтверджень тих звинувачень, які російська пропаганда "ллє на "Азов" 10 років".

"І найголовніше: скільки ще українських військових, бійців нашої бригади, які захищають не тільки свободу й незалежність України, а й увесь вільний західний світ від справжніх, невигаданих нацистів сьогодення, мають загинути й дістати поранень через відсутність необхідного сучасного західного озброєння, щоб "Азов" нарешті прибрали з Appropriations bill і всіх чорних списків?", - заявив Прокопенко.