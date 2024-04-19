Боррель проведе спільне засідання міністрів закордонних справ й оборони країн ЄС, обговорять надання ППО Україні

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель проведе спільне засідання міністрів закордонних справ і міністрів оборони країн - членів ЄС, першим питанням на якому стоїть допомога Україні у відбитті російської агресії, зокрема надання систем ППО.

До них за допомогою відеозв'язку звернуться їхні українські колеги Дмитро Кулеба та Рустем Умєров, повідомляє в п'ятницю Європейська Рада.

Засідання відбудеться в понеділок у Люксембурзі під головуванням Борреля. "Рада з питань закордонних справ обговорить російську агресію проти України на спільному засіданні, зібравши міністрів закордонних справ і міністрів оборони ЄС. Планується, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр оборони України Рустем Умєров долучаться до початку зустрічі за допомогою відеоконференції, щоб надати оновлену інформацію про останні події на місцях і поточні пріоритети України. Очікується, що під час подальшої внутрішньої дискусії міністри ЄС обміняються думками щодо військової підтримки України з акцентом на найвищі та найнагальніші пріоритети, тобто боєприпаси та системи ППО", - анонсувала Рада.

Іншими питаннями українського блоку засідання значаться зобов'язання ЄС з безпекових питань, майбутнє допоміжної військової Місії ЄС та План дій ЄС щодо геополітичних наслідків російської агресії.

У Раді нагадали про ухвалене 18 березня цього року рішення збільшити стелю Європейського фонду миру на EUR5 млрд і про створення Фонду допомоги Україні. У зв'язку з цим Рада обговорить якнайшвидше введення його в дію, а також прогрес у пропозиції використовувати непередбачені доходи від російських іммобілізованих активів на благо України.