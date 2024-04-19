Події

19:01 19.04.2024

Боррель проведе спільне засідання міністрів закордонних справ й оборони країн ЄС, обговорять надання ППО Україні

2 хв читати
Боррель проведе спільне засідання міністрів закордонних справ й оборони країн ЄС, обговорять надання ППО Україні

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель проведе спільне засідання міністрів закордонних справ і міністрів оборони країн - членів ЄС, першим питанням на якому стоїть допомога Україні у відбитті російської агресії, зокрема надання систем ППО.

До них за допомогою відеозв'язку звернуться їхні українські колеги Дмитро Кулеба та Рустем Умєров, повідомляє в п'ятницю Європейська Рада.

Засідання відбудеться в понеділок у Люксембурзі під головуванням Борреля. "Рада з питань закордонних справ обговорить російську агресію проти України на спільному засіданні, зібравши міністрів закордонних справ і міністрів оборони ЄС. Планується, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр оборони України Рустем Умєров долучаться до початку зустрічі за допомогою відеоконференції, щоб надати оновлену інформацію про останні події на місцях і поточні пріоритети України. Очікується, що під час подальшої внутрішньої дискусії міністри ЄС обміняються думками щодо військової підтримки України з акцентом на найвищі та найнагальніші пріоритети, тобто боєприпаси та системи ППО", - анонсувала Рада.

Іншими питаннями українського блоку засідання значаться зобов'язання ЄС з безпекових питань, майбутнє допоміжної військової Місії ЄС та План дій ЄС щодо геополітичних наслідків російської агресії.

У Раді нагадали про ухвалене 18 березня цього року рішення збільшити стелю Європейського фонду миру на EUR5 млрд і про створення Фонду допомоги Україні. У зв'язку з цим Рада обговорить якнайшвидше введення його в дію, а також прогрес у пропозиції використовувати непередбачені доходи від російських іммобілізованих активів на благо України.

Теги: #ппо #допомога_україні #боррель

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:52 19.04.2024
Столтенберг: Рішення про надання Україні систем ППО буде оголошено вже найближчим часом

Столтенберг: Рішення про надання Україні систем ППО буде оголошено вже найближчим часом

18:45 19.04.2024
Палата представників США підтримала розгляд 4 законопроєктів про міжнародну допомогу, зокрема Україні

Палата представників США підтримала розгляд 4 законопроєктів про міжнародну допомогу, зокрема Україні

18:34 19.04.2024
Цього року ми не можемо чекати на ухвалення рішень - виступ Зеленського на Раді Україна-НАТО

Цього року ми не можемо чекати на ухвалення рішень - виступ Зеленського на Раді Україна-НАТО

17:20 19.04.2024
У Дніпровському районі збито ворожу ракету - Лисак

У Дніпровському районі збито ворожу ракету - Лисак

17:07 19.04.2024
G7 визначила "конкретні кроки" для допомоги Україні - Кулеба

G7 визначила "конкретні кроки" для допомоги Україні - Кулеба

16:46 19.04.2024
Боррель: Сподіваюся, вже в понеділок будуть конкретні рішення надати Україні засоби ППО, зокрема Patriot

Боррель: Сподіваюся, вже в понеділок будуть конкретні рішення надати Україні засоби ППО, зокрема Patriot

16:42 19.04.2024
Громадяни Словаччини зібрали майже EUR2 млн на закупівлю снарядів для України методом краудфандингу - ЗМІ

Громадяни Словаччини зібрали майже EUR2 млн на закупівлю снарядів для України методом краудфандингу - ЗМІ

21:50 18.04.2024
Боррель: Росія становить для ЄС екзистенційну загрозу

Боррель: Росія становить для ЄС екзистенційну загрозу

20:14 18.04.2024
Кулеба: Такої інтенсивності роботи від партнерів з надання ППО не було від початку повномасштабного вторгнення

Кулеба: Такої інтенсивності роботи від партнерів з надання ППО не було від початку повномасштабного вторгнення

13:36 18.04.2024
Боррель: Ми повинні дістати Patriot з ангарів, де вони стоять "про всяк випадок", і передати їх Україні

Боррель: Ми повинні дістати Patriot з ангарів, де вони стоять "про всяк випадок", і передати їх Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Цього року ми не можемо чекати на ухвалення рішень - виступ Зеленського на Раді Україна-НАТО

У Дніпропетровській області 7 загиблих, зокрема 2 дитини, 34 постраждалих - ДСНС

Зеленський відвідав один із командних пунктів 41 ОМБр, що обороняє Часів Яр

У Дніпрі суботу оголошено днем жалоби за загиблими

Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в Донецькій області

ОСТАННЄ

ЗСУ відбили на авдіївському, новопавлівському й бахмутському напрямках 57 атак окупантів за добу

Чоловік, про загибель якого в результаті обстрілу в Білопіллі повідомлялося раніше, живий, але у важкому стані

Країни G7 заявили про рішучість посилити протиповітряну оборону України

Посол України в США: Сподіваємося, що правки, які зменшують або виключають допомогу Україні, будуть відхилені

Нідерланди виділяють понад EUR200 млн на ППО та артилерійські боєприпаси для України

Окупанти 20 разів від ранку обстріляли Нікопольський район, пошкоджено 14 будинків, 30 тис жителів без світла

В Одеській області знищено чотири розвідувальних БПЛА "Орлан-10"

Єрмак і Сіярто домовилися про двосторонню зустріч наступного тижня

АРМА запропонувало провести експертизу картин з колекції Медведчука перед їх продажем, щоб залишити у власності держави найцінніші

У Дніпропетровській області 7 загиблих, зокрема 2 дитини, 34 постраждалих - ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА