США вивчають можливість постачання Ізраїлю танкових та артилерійських снарядів, військового транспорту більше ніж на $1 млрд - ЗМІ

США опрацьовують варіант укладення з Ізраїлем нових контрактів на постачання йому танкових і мінометних снарядів, військового транспорту на суму понад $1 млрд, повідомляє The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на неназваних представників американської влади.

"Контракти, які наразі розглядають, передбачають передання танкових снарядів калібру 120 мм на суму в $700 млн, армійського транспорту на $500 млн і мінометних снарядів калібру 120 мм менше ніж на $100 млн, заявили американські офіційні особи", - інформує WSJ.

Однак, зазначає газета, ці можливі постачання йдуть на додаток до розглянутого в Конгресі пакету екстрених видатків на потреби союзників США, зокрема Ізраїлю. При цьому пропозиція про нові оборонні контракти за участю Ізраїлю може зустріти протидію з-поміж деяких американських конгресменів, які виступають проти надання нових обсягів озброєнь ізраїльській стороні.

У Держдепі та Пентагоні цю інформацію коментувати не стали. У Білому домі не стали відповідати на запит WSJ із приводу цих відомостей. Міноборони Ізраїлю також відмовилося від коментарів.

У лютому Сенат США схвалив пакет екстрених видатків на суму $95 млрд, що містить $60 млрд для підтримки України, а також кошти для Ізраїлю, Тайваню і гуманітарну допомогу палестинцям у Секторі Гази, проте республіканці в Палаті представників виступають за розділення допомоги Ізраїлю, Україні та іншим союзникам США. Спікер палати Майк Джонсон відмовився розглядати схвалений Сенатом пакет, вимагаючи, щоб демократи спочатку підтримали жорсткі реформи в імміграційній політиці.

Цього тижня оприлюднено законопроєкт Палати представників, який пропонує виділити $61 млрд на допомогу Україні, включно з $23,2 млрд, призначених не безпосередньо Києву, а на поповнення збройових запасів США, а також $26,38 млрд на підтримку Ізраїлю. Голосування щодо законопроєкту очікується в суботу, 20 квітня.