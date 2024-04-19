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12:51 19.04.2024

Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в Донецькій області

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Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в Донецькій області

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в Донецькій області, а також оглянув будівництво фортифікацій у регіоні.

"На Донеччині провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні та захисту людей. Докладні доповіді генерала Содоля, голови ОВА Філашкіна, керівників управлінь СБУ та Нацполіції. Оглянув будівництво фортифікацій – максимум сил має бути зосереджено на цьому напрямку", - написав Зеленський у телеграм-каналі в п'ятницю.

Він подякував усім, хто захищає Україну та людей, а також кожному і кожній, хто щодня працює заради України.

Як повідомляє пресслужба президента, командувач ОСУВ "Хортиця" Юрій Содоль поінформував про основні потреби військових підрозділів та оперативну обстановку у своїй зоні відповідальності, зокрема щодо оборони Часового Яру.

Також голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін поінформував про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, відновлення водопостачання в населених пунктах регіоні, забезпечення навчання та будівництво укриттів у школах.

"Крім того, Вадим Філашкін зазначив, що Донецька ОВА разом з іншими областями та Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури зводять третю лінію оборони в регіоні", - ідеться в повідомленні.

Керівники управлінь СБУ та Нацполіції доповіли про контррозвідувальну роботу та криміногенну ситуацію в регіоні.

Теги: #нарада #донецька_область #зеленський

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