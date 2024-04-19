Зеленський відвідав медичну роту 95 ОДШБр у Донецькій області

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки на Донеччину відвідав медичну роту 95 ОДШБр і подякував воїнам та бойовим медикам, повідомляє пресслужба глави держави.

Президент поспілкувався з бійцями, які там лікуються, і запитав про забезпечення медичної роти, а також вручив захисникам ордени "За мужність" ІІІ ступеня, медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни".

"Дякую за службу, за захист України. Нехай вам щастить! Бажаю одужання й перемоги", - сказав він.

Президент також нагородив медиків роти орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та медалями "За врятоване життя".

"Дякую за вашу роботу. Ви докладаєте всіх зусиль заради життів наших воїнів. Дякую, що лікуєте наших бійців та служите Україні. Бажаю вам перемоги, здоров’я та бути дуже міцними", - наголосив глава держави.