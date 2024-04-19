Прем'єр Польщі закликав фермерів припинити блокування українського кордону

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів, які страйкують, припинити блокування українсько-польських прикордонних переходів незалежно від причин протестів, повідомляє polskieradio.

"Ми не можемо жодним чином завдати шкоди Україні в ситуації, коли вирішується доля війни", - наголосив Туск.

Прем'єр-міністр після саміту Європейської ради в Брюсселі заявив про вкрай складну ситуацію, в якій опинилася Україна після останньої серії російських бомбардувань. За його словами, найближчий час може виявитися вирішальним для долі цієї війни.

"Хочу звернутися до всіх без винятку в Польщі не робити нічого, що може зашкодити Україні. Ми матимемо ухвалити рішення, які захистять польський кордон і прикордонні переходи", - сказав Туск.

Він нагадав, що прикордонні пункти, згідно з останнім рішенням уряду, мають статус критичної інфраструктури, і додав, що уряд готовий надавати різні форми допомоги тим, хто втратив (частину своїх доходів - ІФ-У) не з власної вини.

"Я розраховую на рефлексію і відмову від такої форми протесту", - наголосив Туск.

Він додав, що державні служби працюватимуть над розчищенням пунктів пропуску. Водночас глава уряду впевнений, що в цьому разі не будуть потрібні прямі заходи примусу.