Процедуру ввезення гумдопомоги для потреб муніципалітетів та її використання необхідно спростити - мер Тростянця

Фото: Facebook Ю.Бови

Процедуру ввезення гуманітарної допомоги для потреб муніципалітетів має бути спрощено, комунальні підприємства повинні мати право використовувати її у статутній діяльності.

Таку думку висловив мер Тростянця Юрій Бова в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Допомога, яка надходить комунальним підприємствам (обладнання для енергосистем і водоканалів, автобуси, пожежні машини тощо), згідно з нормативкою, не має використовуватися в комерційних цілях. Але кожне комунальне підприємство є комерційним комунальним підприємством. Тобто, де-юре, вони йдуть на порушення закону, якщо приймають гуманітарну допомогу. Тому до закону про гуманітарну допомогу слід терміново, невідкладно вносити зміни, які дозволятимуть фізично приймати це майно", - таку думку Бова висловив у кулуарах Міжнародного саміту мерів у Кишиневі.

Він додав, що наразі така гумдопомога простоює, оскільки той самий транспорт можна експлуатувати тільки як безоплатний.

"За нашою (мерів міст - ІФ-У) ініціативою до ВР внесено законопроєкт №11165, який дозволить використовувати гумдопомогу для цілей статутної діяльності комунальним установам і комунальним підприємствам, які надають освітні послуги, послуги в галузі охорони здоров'я, перевезення пасажирів, управління побутовими відходами, централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Сподіваюся, зміни буде ухвалено якнайшвидше, бо наразі ситуація, коли ми не можемо використовувати отримане від партнерів обладнання і технології, - повний абсурд", - повідомив Бова.