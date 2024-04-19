Події

10:44 19.04.2024

Процедуру ввезення гумдопомоги для потреб муніципалітетів та її використання необхідно спростити - мер Тростянця

1 хв читати
Процедуру ввезення гумдопомоги для потреб муніципалітетів та її використання необхідно спростити - мер Тростянця
Фото: Facebook Ю.Бови

Процедуру ввезення гуманітарної допомоги для потреб муніципалітетів має бути спрощено, комунальні підприємства повинні мати право використовувати її у статутній діяльності.

Таку думку висловив мер Тростянця Юрій Бова в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Допомога, яка надходить комунальним підприємствам (обладнання для енергосистем і водоканалів, автобуси, пожежні машини тощо), згідно з нормативкою, не має використовуватися в комерційних цілях. Але кожне комунальне підприємство є комерційним комунальним підприємством. Тобто, де-юре, вони йдуть на порушення закону, якщо приймають гуманітарну допомогу. Тому до закону про гуманітарну допомогу слід терміново, невідкладно вносити зміни, які дозволятимуть фізично приймати це майно", - таку думку Бова висловив у кулуарах Міжнародного саміту мерів у Кишиневі.

Він додав, що наразі така гумдопомога простоює, оскільки той самий транспорт можна експлуатувати тільки як безоплатний.

"За нашою (мерів міст - ІФ-У) ініціативою до ВР внесено законопроєкт №11165, який дозволить використовувати гумдопомогу для цілей статутної діяльності комунальним установам і комунальним підприємствам, які надають освітні послуги, послуги в галузі охорони здоров'я, перевезення пасажирів, управління побутовими відходами, централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Сподіваюся, зміни буде ухвалено якнайшвидше, бо наразі ситуація, коли ми не можемо використовувати отримане від партнерів обладнання і технології, - повний абсурд", - повідомив Бова.

Теги: #ввезення #гумдопомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:16 30.03.2024
Вантаж допомоги для Сектора Гази відправили морем із Кіпру

Вантаж допомоги для Сектора Гази відправили морем із Кіпру

12:12 27.03.2024
Завозити гумдопомогу з 1 квітня можна буде лише через автоматизовану систему

Завозити гумдопомогу з 1 квітня можна буде лише через автоматизовану систему

11:49 27.03.2024
Отримувачами гумдопомоги зареєстровано понад 8 тис. організацій - Мінсоцполітики

Отримувачами гумдопомоги зареєстровано понад 8 тис. організацій - Мінсоцполітики

15:53 16.03.2024
У Секторі Гази розвантажили перше судно з гуманітарною допомогою

У Секторі Гази розвантажили перше судно з гуманітарною допомогою

01:37 03.03.2024
США вперше скинули з літаків гумдопомогу для мешканців Гази

США вперше скинули з літаків гумдопомогу для мешканців Гази

16:18 20.02.2024
У ЄС повідомили про виділення EUR75 млн на гумдопомогу Україні

У ЄС повідомили про виділення EUR75 млн на гумдопомогу Україні

10:26 14.02.2024
Автоматизована система реєстрації гумдопомоги довела свою ефективність - Мінсоцполітики

Автоматизована система реєстрації гумдопомоги довела свою ефективність - Мінсоцполітики

07:48 14.02.2024
У Харківській ОВА заперечують зловживання на гумдопомозі, але обіцяють сприяти слідству - заява

У Харківській ОВА заперечують зловживання на гумдопомозі, але обіцяють сприяти слідству - заява

14:02 22.01.2024
Черкаська облорганізація ТЧХУ надає тимчасово переміщеним особам обладнання для опалення будинків без газу

Черкаська облорганізація ТЧХУ надає тимчасово переміщеним особам обладнання для опалення будинків без газу

13:12 17.01.2024
Жолнович: Обсяги гуманітарної допомоги зменшуються через те, що Україна перестає бути центром уваги у світі

Жолнович: Обсяги гуманітарної допомоги зменшуються через те, що Україна перестає бути центром уваги у світі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Серед загиблих у Синельниковому - троє дітей від 6 до 14 років, повідомили в ОВА

Кількість загиблих на Дніпропетровщині збільшилася до дев'яти: у лікарні померла поранена дитина

Кількість постраждалих на Дніпропетровщині зросла до 29 осіб - ДСНС

Сили оборони знищили вночі 15 ракет, 14 БПЛА і бомбардувальник Ту-22М3

Зеленський про атаку на Дніпро: Ми маємо завдати поразки російському терору

ОСТАННЄ

Прем'єр Польщі закликав фермерів припинити блокування українського кордону

Після знищення російського Ту-22М3 другий літак був змушений розвернутися - ГУР МО

Серед загиблих у Синельниковому - троє дітей від 6 до 14 років, повідомили в ОВА

У Херсоні внаслідок обстрілу виникла пожежа, є постраждалий

Кількість загиблих на Дніпропетровщині збільшилася до дев'яти: у лікарні померла поранена дитина

ГУР: Російський Ту-22МЗ збито тими самими засобами, якими раніше було уражено А-50

Суд заборонив діяльність проросійської партії "Соціал-патріотична асамблея слов'ян" - СБУ

Росіяни 18 разів обстріляли Донеччину, є загиблі - ОВА

"Укрзалізниця" після ранкової ракетної атаки відновила роботу вокзалу станції "Дніпро"

Ядерні об'єкти Ірану не постраждали під час ударів Ізраїлю по Ісфахану - МАГАТЕ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА