Кабмін полегшив процедури для ввезення обладнання для власних потреб для проєктів зі значними інвестиціями

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Кабінет міністрів полегшив процедури щодо ввезення обладнання для власних потреб в межах підтримки проєктів зі значними інвестиціями, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Підтримка проєктів зі значними інвестиціями: Полегшили процедури щодо ввезення обладнання для власних потреб в межах проєкту для інвесторів, які скористались цією формою державної підтримки (проєкти від 12 млн євро)", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду в понеділок.

За її словами, строк подання інформації про перелік і обсяги товарів до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства збільшується з 5 днів до 12 місяців.

"Вартість обладнання тепер потрібно зазначати у валюті контракту та у гривні (за курсом НБУ на дату подання), щоб уникнути розбіжностей між попередньою та фактичною митною вартістю", - додала вона.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, внесено зміни до порядку ввезення на митну територію України та цільового використання нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що ввозяться інвестором із значними інвестиціями виключно для власного використання при реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору, укладеного відповідно до закону "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні".

Уточнено момент подачі переліку та обсягів ввезення товарів інвестором із значними інвестиціями - протягом 12 місяців з дати отримання висновку про доцільність реалізації інвестпроекту із значними інвестиціями та укладення спеціального інвестдоговору, проект якого не потребує доопрацювання, та протягом 12 місяців після досягнення згоди щодо усіх умов спеціального інвестдоговору у разі наявності зауважень до проекту такого договору.

Крім того, уточнено положення щодо орієнтовної вартості обладнання - у валюті договору поставки із зазначенням загальної вартості у гривні (в перерахунку відповідно до курсу Національного банку, встановленого на дату заповнення заявником письмового звернення).