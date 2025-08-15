Інтерфакс-Україна
Події
12:07 15.08.2025

Екскерівник оборонного підприємства ввіз в Україну Ferrari Roma за кошти громадянина РФ – Нацполіція

2 хв читати
Екскерівник оборонного підприємства ввіз в Україну Ferrari Roma за кошти громадянина РФ – Нацполіція

Слідчі Національної поліції України поліції викрили ексчиновника у схемі ввезення Ferrari Roma за кошти громадянина РФ та недостовірному декларуванні на понад 17 млн грн, інформує Нацполіція.

В повідомленні на сайті в п'ятницю поліція зазначає, що Ferrari Roma 2020 року випуску стала найдорожчим автомобілем, ввезеним в Україну під час дії пільгового порядку "нульового розмитнення".

"Його вартість становила близько $221 тис. Автомобіль завезли в Україну у травні 2022 року, зареєстрували на підставну особу, а вже за тиждень вивезли до однієї з країн ЄС та передали у фактичне користування громадянину росії", - зазначають в Нацполіції.

Слідством встановлено, що оплату за спорткар у німецькому автосалоні здійснив саме громадянин РФ.

За інформацією Нацполіції, підозрюваний — колишній тимчасово виконуючий обов’язки директора державного оборонного підприємства та діючий адвокат — особисто з ним знайомий не був.

"Його роль полягала в тому, щоб формально виступити власником транспортного засобу, зареєструвати його в Україні та оформити довіреність на користування для росіянина", - уточнюють в поліції.

Крім цього, у щорічній декларації за 2022 рік посадовець умисно вказав неправдиві відомості про вартість корпоративних прав належного йому товариства, завищивши її на 10,95 млн грн за висновком НАЗК, та не задекларував Ferrari Roma.

Згідно з повідомленням, загальна сума недостовірних даних у декларації перевищила 17,42 млн грн, що становить понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У ході досудового розслідування проведено два обшуки, допити та тимчасові доступи до документів, які підтверджують ввезення та реєстрацію автомобіля в Україні.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції повідомили фігуранту про підозру у декларуванні недостовірної інформації в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється за оперативного супроводу Департаменту військової розвідки СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

В повідомленні не вказано ім'я фігуранта, як уточнило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, йдеться про колишнього в.о. директора державного підприємства Міноборони "Оборонавторемсервіс" Валентина Слободянюка.

Теги: #нацполіція #кошти #рф #ввезення #ferrari_roma

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:48 15.08.2025
Сили оборони завдали вночі удари по НПЗ в російській Сизрані та пункту управління в окупованому Єнакієвому

Сили оборони завдали вночі удари по НПЗ в російській Сизрані та пункту управління в окупованому Єнакієвому

09:38 15.08.2025
Нацполіція: 2 дітей отримали поранення внаслідок дій РФ за добу, 50 розшукано

Нацполіція: 2 дітей отримали поранення внаслідок дій РФ за добу, 50 розшукано

08:09 15.08.2025
Сили оборони уразили російський порт "Оля" в Астраханській області

Сили оборони уразили російський порт "Оля" в Астраханській області

07:29 15.08.2025
Білий дім оприлюднив час зустрічі Трампа і Путіна

Білий дім оприлюднив час зустрічі Трампа і Путіна

04:28 15.08.2025
Росія використовує сексуальне насильство, як метод ведення війни на ТОТ - Сибіга

Росія використовує сексуальне насильство, як метод ведення війни на ТОТ - Сибіга

19:41 14.08.2025
Порошенко назвав обмін територіями путінським сценарієм та має обережний оптимізм щодо зустрічі на Алясці

Порошенко назвав обмін територіями путінським сценарієм та має обережний оптимізм щодо зустрічі на Алясці

12:57 14.08.2025
Україна вже має $1,5 млрд в рамках програми PURL - Зеленський

Україна вже має $1,5 млрд в рамках програми PURL - Зеленський

10:57 14.08.2025
Найближчим часом до українського бюджету будуть перераховані 2,6 млрд грн російського онлайн-казино PIN-UP - ДБР

Найближчим часом до українського бюджету будуть перераховані 2,6 млрд грн російського онлайн-казино PIN-UP - ДБР

09:36 14.08.2025
ДБР викрило посадовців КМДА на розтраті бюджетних коштів під час ремонту приватизованої будівлі

ДБР викрило посадовців КМДА на розтраті бюджетних коштів під час ремонту приватизованої будівлі

15:34 13.08.2025
СБУ та Нацполіція затримали колаборанта, який намагався мобілізуватися до ЗСУ

СБУ та Нацполіція затримали колаборанта, який намагався мобілізуватися до ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

ППО вночі ліквідувала 63 з 97 ворожих БПЛА

Сили оборони уразили російський порт "Оля" в Астраханській області

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 143 од. спецтехніки

Російський Су-30СМ впав під час виконання завдання в районі Зміїного

Трамп каже, що Путін "хоче вирішити питання", та пропонує провести ще одну зустріч із Зеленським

ОСТАННЄ

ВАКС вирішив конфіскувати активи на понад 5 млн грн у ексголови райради на Рівненщині - САП

Українські військові отримали можливість замовляти дрони-бомбардувальники в DOT-Chain Defence - АОЗ

Затриманий у Польщі за плюндрування пам’ятників неповнолітній українець взятий під варту на три місяці – МЗС України

АМКУ оштрафував фармкомпанію "Гледфарм ЛТД" за неправдиву інформацію щодо БАДу "Сахніл"

Частка українців в Польщі сягнула 27 на тисячу поляків – рекрутингова компанія

У Харківській області зменшується тривалість комендантської години - Синєгубов

Ухвалена примусова евакуація родин з дітьми з Одноробівки Харківської області - Синєгубов

З Донецької області за добу евакуйовані рекордні 5,8 тис жителів – обладміністрація

Стало відомо про загибель ще двох жителів Херсонщини через російський обстріл - ОВА

Окупанти 49 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу, 2 жителів загинули, 7 поранені – обладміністрація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА