Екскерівник оборонного підприємства ввіз в Україну Ferrari Roma за кошти громадянина РФ – Нацполіція

Слідчі Національної поліції України поліції викрили ексчиновника у схемі ввезення Ferrari Roma за кошти громадянина РФ та недостовірному декларуванні на понад 17 млн грн, інформує Нацполіція.

В повідомленні на сайті в п'ятницю поліція зазначає, що Ferrari Roma 2020 року випуску стала найдорожчим автомобілем, ввезеним в Україну під час дії пільгового порядку "нульового розмитнення".

"Його вартість становила близько $221 тис. Автомобіль завезли в Україну у травні 2022 року, зареєстрували на підставну особу, а вже за тиждень вивезли до однієї з країн ЄС та передали у фактичне користування громадянину росії", - зазначають в Нацполіції.

Слідством встановлено, що оплату за спорткар у німецькому автосалоні здійснив саме громадянин РФ.

За інформацією Нацполіції, підозрюваний — колишній тимчасово виконуючий обов’язки директора державного оборонного підприємства та діючий адвокат — особисто з ним знайомий не був.

"Його роль полягала в тому, щоб формально виступити власником транспортного засобу, зареєструвати його в Україні та оформити довіреність на користування для росіянина", - уточнюють в поліції.

Крім цього, у щорічній декларації за 2022 рік посадовець умисно вказав неправдиві відомості про вартість корпоративних прав належного йому товариства, завищивши її на 10,95 млн грн за висновком НАЗК, та не задекларував Ferrari Roma.

Згідно з повідомленням, загальна сума недостовірних даних у декларації перевищила 17,42 млн грн, що становить понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У ході досудового розслідування проведено два обшуки, допити та тимчасові доступи до документів, які підтверджують ввезення та реєстрацію автомобіля в Україні.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції повідомили фігуранту про підозру у декларуванні недостовірної інформації в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється за оперативного супроводу Департаменту військової розвідки СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

В повідомленні не вказано ім'я фігуранта, як уточнило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, йдеться про колишнього в.о. директора державного підприємства Міноборони "Оборонавторемсервіс" Валентина Слободянюка.