Кількість загиблих на Дніпропетровщині збільшилася до дев'яти: у лікарні померла поранена дитина

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Унаслідок масованої атаки РФ на Дніпропетровську область загинули дев'ятеро осіб, серед них троє дітей, - померла дитина, яка перебувала в лікарні, повідомляють в Офісі генерального прокурора.

"В лікарні померла дитина, яка отримала важкі поранення під час масованої ворожої атаки на Дніпропетровщину сьогодні. Наразі число загиблих зросло до 9, серед них троє дітей", - ідеться в повідомленні відомства в п'ятницю.