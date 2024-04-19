Події

10:21 19.04.2024

Суд заборонив діяльність проросійської партії "Соціал-патріотична асамблея слов'ян" - СБУ

2 хв читати
Суд заборонив діяльність проросійської партії "Соціал-патріотична асамблея слов'ян" - СБУ

За матеріалами Служби безпеки України суд заборонив діяльність ще однієї проросійської політичної партії "Соціал-патріотична асамблея слов'ян" (СПАС), повідомляє пресслужба СБУ.

"Завдяки доказовій базі Служби безпеки Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова ухвалив рішення про заборону ще однієї проросійської партії. Мова йде про "Соціал-патріотичну асамблею слов’ян" (СПАС), яка проводить інформаційно-підривну діяльність на користь країни-агресора. Після початку повномасштабного вторгнення рф представники забороненої політсили "розосередились" майже по всій тимчасово захопленій території нашої держави", - йдеться в повідомленні СБУ в п'ятницю.

Відомо, що наразі очільник цієї політсили Едуард Коваленко переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території Херсонської області, де напряму контактує з ворожою ФСБ.

"За вказівкою російської спецслужби він та його партійні соратники публічно виступають на підтримку агресивної війни проти України. Там вони агітують місцевих жителів підтримати агресора та приєднуватись до лав його окупаційних угруповань", - повідомляють у СБУ.

Крім цього, прихильники рашизму виступають перед росЗМІ нібито від імені "пересічних громадян" України і виправдовують воєнні злочини РФ.

У пресслужбі нагадують, що у вересні 2022 року слідчі СБУ заочно повідомили Коваленку про підозру за 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення підозрюваного та його спільників до відповідальності за злочини проти України.

Теги: #спас #заборона #партія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:12 08.04.2024
Нацбанк відмовився повернути право голосу Getin Holding за акціями Ідея Банк

Нацбанк відмовився повернути право голосу Getin Holding за акціями Ідея Банк

06:18 20.03.2024
Уряд Нової Зеландії збирається заборонити одноразові електронні сигарети

Уряд Нової Зеландії збирається заборонити одноразові електронні сигарети

01:22 20.03.2024
Раді пропонують закликати Єврокомісію та держави Євросоюзу заборонити імпорт сільгосппродукції з РФ та Білорусі до ЄС

Раді пропонують закликати Єврокомісію та держави Євросоюзу заборонити імпорт сільгосппродукції з РФ та Білорусі до ЄС

12:27 06.03.2024
Раді пропонують ухвалити в цілому законопроєкт про заборону РПЦ

Раді пропонують ухвалити в цілому законопроєкт про заборону РПЦ

03:53 28.02.2024
Нова Зеландія відмовляється вводити заборону на продаж тютюну майбутнім поколінням

Нова Зеландія відмовляється вводити заборону на продаж тютюну майбутнім поколінням

19:54 22.02.2024
Латвія заборонила імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції

Латвія заборонила імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції

14:41 02.02.2024
Україна заборонила ввезення яєць і птиці з Чехії через пташиний грип

Україна заборонила ввезення яєць і птиці з Чехії через пташиний грип

04:28 29.01.2024
Велика Британія введе заборону на одноразові вейпи

Велика Британія введе заборону на одноразові вейпи

18:55 22.01.2024
Уряд пропонує РНБО запровадити санкції проти транспортного сектора РФ на 50 років

Уряд пропонує РНБО запровадити санкції проти транспортного сектора РФ на 50 років

19:55 15.01.2024
Україна заборонила ввезення м'ясних продуктів зі Швеції та США через пташиний грип, тварин з Іраку через блутанг

Україна заборонила ввезення м'ясних продуктів зі Швеції та США через пташиний грип, тварин з Іраку через блутанг

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Серед загиблих у Синельниковому - троє дітей від 6 до 14 років, повідомили в ОВА

Кількість загиблих на Дніпропетровщині збільшилася до дев'яти: у лікарні померла поранена дитина

Кількість постраждалих на Дніпропетровщині зросла до 29 осіб - ДСНС

Сили оборони знищили вночі 15 ракет, 14 БПЛА і бомбардувальник Ту-22М3

Зеленський про атаку на Дніпро: Ми маємо завдати поразки російському терору

ОСТАННЄ

Прем'єр Польщі закликав фермерів припинити блокування українського кордону

Після знищення російського Ту-22М3 другий літак був змушений розвернутися - ГУР МО

Серед загиблих у Синельниковому - троє дітей від 6 до 14 років, повідомили в ОВА

У Херсоні внаслідок обстрілу виникла пожежа, є постраждалий

Процедуру ввезення гумдопомоги для потреб муніципалітетів та її використання необхідно спростити - мер Тростянця

Кількість загиблих на Дніпропетровщині збільшилася до дев'яти: у лікарні померла поранена дитина

ГУР: Російський Ту-22МЗ збито тими самими засобами, якими раніше було уражено А-50

Росіяни 18 разів обстріляли Донеччину, є загиблі - ОВА

"Укрзалізниця" після ранкової ракетної атаки відновила роботу вокзалу станції "Дніпро"

Ядерні об'єкти Ірану не постраждали під час ударів Ізраїлю по Ісфахану - МАГАТЕ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА