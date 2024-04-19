Суд заборонив діяльність проросійської партії "Соціал-патріотична асамблея слов'ян" - СБУ

За матеріалами Служби безпеки України суд заборонив діяльність ще однієї проросійської політичної партії "Соціал-патріотична асамблея слов'ян" (СПАС), повідомляє пресслужба СБУ.

"Завдяки доказовій базі Служби безпеки Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова ухвалив рішення про заборону ще однієї проросійської партії. Мова йде про "Соціал-патріотичну асамблею слов’ян" (СПАС), яка проводить інформаційно-підривну діяльність на користь країни-агресора. Після початку повномасштабного вторгнення рф представники забороненої політсили "розосередились" майже по всій тимчасово захопленій території нашої держави", - йдеться в повідомленні СБУ в п'ятницю.

Відомо, що наразі очільник цієї політсили Едуард Коваленко переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території Херсонської області, де напряму контактує з ворожою ФСБ.

"За вказівкою російської спецслужби він та його партійні соратники публічно виступають на підтримку агресивної війни проти України. Там вони агітують місцевих жителів підтримати агресора та приєднуватись до лав його окупаційних угруповань", - повідомляють у СБУ.

Крім цього, прихильники рашизму виступають перед росЗМІ нібито від імені "пересічних громадян" України і виправдовують воєнні злочини РФ.

У пресслужбі нагадують, що у вересні 2022 року слідчі СБУ заочно повідомили Коваленку про підозру за 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення підозрюваного та його спільників до відповідальності за злочини проти України.