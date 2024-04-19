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09:45 19.04.2024

Ядерні об'єкти Ірану не постраждали під час ударів Ізраїлю по Ісфахану - МАГАТЕ

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Ядерні об'єкти Ірану не постраждали під час ударів Ізраїлю по Ісфахану - МАГАТЕ

Удари Ізраїлю по Ірану не пошкодили іранські ядерні об'єкти, повідомили в п'ятницю в МАГАТЕ.

"МАГАТЕ може підтвердити, що ядерним об'єктам Ірану шкоди не завдано", - інформує агентство в соцмережі X.

Окрім того, у повідомленні наголошується, що голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі "продовжує закликати всіх до крайньої стриманості і знову заявляє, що ядерні об'єкти не мають ставати мішенню у військових конфліктах".

Раніше телеканал CNN із посиланням на американського чиновника повідомив, що удари Ізраїлю по Ірану не були націлені на ядерні об'єкти Ірану.

Іранські ЗМІ також зазначали, що внаслідок ударів Ізраїлю по Ісфахану ядерні об'єкти не були пошкоджені.

Теги: #ізраїль #магате #іран

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