Зеленський про атаку на Дніпро: Ми маємо завдати поразки російському терору

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих унаслідок російського масованого ракетного удару по Дніпропетровській області.

"Зараз тривають рятувальні роботи в Дніпрі після російського удару. Кілька поверхів звичайного житлового будинку зруйновані, пошкоджений вокзал. Під ударом на Дніпровщині були також Кривий Ріг та Синельникове. Усім пораненим надається допомога. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким", - заявив президент в екстреному зверненні.

"Кожна держава, яка надає системи ППО Україні, кожен лідер, який допомагає переконувати партнерів, що ППО зараз має бути не на складах, а в реальних містах і громадах, які зазнають ударів терористів, усі, хто підтримує наш захист, є рятівниками життя. Ми маємо завдати поразки російському терору. Це потреба не лише нашої держави, не лише українців – це глобальна потреба", - додав він.

Як повідомлялося, російські окупанти в ніч на п'ятницю завдали масованого ракетного удару по Дніпропетровській області та обласному центру. Наразі відомо про трьох загиблих людей, які загинули, зокрема й дитину, та більш ніж 20 поранених, у різних населених пунктах області.