У Херсонській області за добу в результаті обстрілів троє людей дістали поранення, є влучання в житлові будівлі

У Херсонській області за добу внаслідок російських обстрілів троє людей дістали поранення, є влучання в житлові квартали, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін станом на 06:00 п'ятниці.

"Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Інженерне, Садове, Білозерку, Понятівку, Іванівку, Берислав, Качкарівку, Зміївку, Мілове, Михайлівку, Одрадокам'янку, Тягинку, Львів, Шляхове та місто Херсон", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію три людини дістали поранення", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 багатоповерхівок і 8 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в медичний заклад, адмінбудівлю, теплогін і газогін. Витік газу перекрито, пожежі та загроз немає.