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00:09 19.04.2024
Окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області, одна людина поранена - ОВА

Окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області, одна людина поранена - ОВА

23:06 18.04.2024
Аварія на газопроводі в Харківській області не вплине на газопостачання споживачів

Аварія на газопроводі в Харківській області не вплине на газопостачання споживачів

22:31 18.04.2024
Раді рекомендують ухвалити в першому читанні законопроєкти, що вдосконалюють систему початкової загальновійськової підготовки та порядок ведення військового обліку

Раді рекомендують ухвалити в першому читанні законопроєкти, що вдосконалюють систему початкової загальновійськової підготовки та порядок ведення військового обліку

20:46 18.04.2024
Швейцарія виділить 5 млрд франків на відновлення України

Швейцарія виділить 5 млрд франків на відновлення України

09:15 18.04.2024
Прем'єр Нідерландів готовий закуповувати у партнерів системи ППО Patriot для постачання Україні

Прем'єр Нідерландів готовий закуповувати у партнерів системи ППО Patriot для постачання Україні

03:47 18.04.2024
Частка компаній, які планують роботу на 2 роки вперед, у березні зросла на 11,2 п.п.

Частка компаній, які планують роботу на 2 роки вперед, у березні зросла на 11,2 п.п.

02:37 18.04.2024
"ЖК "Воздвиженка" попросило владу втрутитися в ситуацію з АРМА щодо заміни управителя заарештованими активами

"ЖК "Воздвиженка" попросило владу втрутитися в ситуацію з АРМА щодо заміни управителя заарештованими активами

01:47 18.04.2024
Мішель: лідери ЄС розуміють важливість поставити Україні більше боєприпасів і засобів ППО

Мішель: лідери ЄС розуміють важливість поставити Україні більше боєприпасів і засобів ППО

01:25 18.04.2024
Канада надасть Україні додатковий пакет підтримки у 2024 році - посол

Канада надасть Україні додатковий пакет підтримки у 2024 році - посол

00:26 18.04.2024
Законопроєкт, оприлюднений конгресменами, передбачає понад $60 млрд допомоги Україні та регіональним партнерам - посол

Законопроєкт, оприлюднений конгресменами, передбачає понад $60 млрд допомоги Україні та регіональним партнерам - посол

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Не лише Нідерланди готові просто зараз купити батарею Patriot для України - Кулеба

Столтенберг: У НАТО вже зібрали інформацію про наявні засоби ППО, зокрема Patriot, працюючи із союзниками над тим, щоб передислокувати ці системи в Україну

Рютте: Європейські країни, які мають Patriot, розглянуть власну потребу в цих системах із метою передачі їх Україні

Юрфірма "Ілляшев та Партнери" ініціювала антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну сірників з Індії та Пакистану

Кулеба: Такої інтенсивності роботи від партнерів з надання ППО не було від початку повномасштабного вторгнення

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