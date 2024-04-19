ВИБУХИ В ПАВЛОГРАДІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ВИБУХИ В ПАВЛОГРАДІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ВИБУХИ В ПАВЛОГРАДІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Зеленський із віцепрем'єром німецького уряду Габеком обговорив постачання ППО та спільні оборонні проєкти
Росіяни за 2023 рік використовували на виробництвах західні верстати та їхні запчастини на $355 млн - Єрмак
Зеленський із віцепрем'єром німецького уряду Габеком обговорив постачання ППО та спільні оборонні проєкти
Столтенберг: У НАТО вже зібрали інформацію про наявні засоби ППО, зокрема Patriot, працюючи із союзниками над тим, щоб передислокувати ці системи в Україну
Рютте: Європейські країни, які мають Patriot, розглянуть власну потребу в цих системах із метою передачі їх Україні
Юрфірма "Ілляшев та Партнери" ініціювала антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну сірників з Індії та Пакистану
Вхід для клієнтів:
СПЕЦТЕМИ:
UKR.NET- новости со всей Украины