Події

19:35 18.04.2024

Зеленський зустрівся з українською єврейською громадою напередодні свята Песах

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Зеленський зустрівся з українською єврейською громадою напередодні свята Песах

Президент України Володимир Зеленський з нагоди свята Песах зустрівся з представниками іудейських релігійних організацій і поспілкувався з учнями спеціалізованої школи №325 "Щастя", повідомила його пресслужба.

Глава держави завітав на один з уроків і подякував за запрошення на знакове для юдеїв свято, яке символізує перемогу свободи над рабством.

"Як це символічно, що ми в єврейській школі й перебуваємо в бомбосховищі. Ось такий переддень Песаха. Це дуже важливий сигнал усьому світові, що кожен народ і нація борються за свободу та свої цінності, які важливіші за умови... Що ми в бомбосховищі, що в дітей воно є, і це не їхній вибір, а те, що зробила Росія... Єврейська спільнота підтримує Україну в боротьбі за свободу заради всіх наших дітей і майбутнього", - зазначив Зеленський під час зустрічі з рабинами.

Президент зауважив, що нині вкрай важливо посилювати протиповітряну оборону, щоб захистити людей в Україні. Він також подякував представникам іудейських організацій за те, що вони допомагають залучати до допомоги Україні міжнародних партнерів, зокрема зі США.

Своєю чергою головні рабини міст зазначили, що не виїжджали з країни від початку повномасштабного вторгнення, бо під час війни надзвичайно важливо залишатися зі своєю громадою. Вони запевнили, що й надалі докладатимуть усіх можливих зусиль і молитимуться за перемогу України.

"Головне - не мати страху. Ви як лідер показуєте великий приклад у цьому. Уся країна дивиться на вас і бачить, наскільки ви впевнений, наскільки ви сміливий, і це те, що тримає людей з великою надією на перемогу", - сказав головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький.

Він додав, що найкраща маца, хліб із пшеничного борошна, який вживається під час Песаха, виготовляється в Україні. А голова ради Федерації єврейських громад України рабин Меїр Стамблер нагадав, що Тору вперше готуються видати українською.

"Те, що ми перекладаємо Тору українською мовою, ми впевнені, наближає повну перемогу. Таку, яка змінить увесь світ. Бо кожна наша дія змінює цей світ. Такий світ, де будуть знищені всі сили зла як у війні проти Ізраїлю, так і у війні проти України", - зазначив Стамблер.

Теги: #президент #зустріч #песах #юдеї

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