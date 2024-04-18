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17:22 18.04.2024

З окупації вдалося повернути двох підлітків, позбавлених батьківського піклування, - Херсонська ОВА

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В Україну з тимчасово окупованих територій вдалося повернути 17-річну дівчину і 16-річного хлопця, позбавлених батьківського піклування, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"З російської окупації врятували двох підлітків з Херсонщини. На підконтрольну Україні територію повернули 17-річну дівчину та 16-річного хлопця, позбавлених батьківського піклування. Зараз вони в безпеці, отримують необхідну медичну та психологічну допомогу", - написав Прокудін у телеграм-каналі в четвер.

За його словами, над цим поверненням працювала організація Save Ukraine, органи опіки та піклування, служби у справах дітей.

Очільник ОВА зазначив, що з початку 2024 року з російської окупації вдалося повернути 61 дитину.

Теги: #діти #повернення #окупація

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