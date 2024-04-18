Події

16:55 18.04.2024

Очільника "Російської громади Полтавщини" засуджено до 15 років в'язниці

1 хв читати
Очільника "Російської громади Полтавщини" засуджено до 15 років в'язниці

Завдяки доказовій базі Служби безпеки України реальний 15-річний термін ув'язнення отримав агент військової розвідки РФ, який проводив підривну антиукраїнську діяльність в інформаційній сфері.

"Ідеться про голову громадської організації "Російська громада Полтавщини", ідеологічного прихильника кремлівського режиму. На замовлення рашистів він підготував понад 60 антиукраїнських публікацій, за допомогою яких ворог намагався дискредитувати Сили оборони та підірвати довіру до України з боку міжнародних партнерів", - ідеться в повідомленні СБУ в четвер.

За даними слідства, фігурант у своїх дописах підтримував агресивну війну проти України та виправдовував воєнні злочини окупантів.

"Так, наприклад, він заперечував ракетні удари загарбників по торговельному центру в Кременчуці, багатоквартирному будинку в Дніпрі та енергооб'єктах Києва", - наголошується в повідомленні.

За інформацією української спецслужби, за свою роботу агент отримав від окупантів близько 250 тис. у гривневому еквіваленті.

Суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) і призначив йому 15 років в'язниці.

Теги: #вирок #агент_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:29 16.04.2024
СБУ затримала ворожого агента, який готував замах на голову Херсонської обладміністрації

СБУ затримала ворожого агента, який готував замах на голову Херсонської обладміністрації

09:56 08.04.2024
Ексдиректора Чернівецького перинатального центру засуджено до 6 років в'язниці за підкуп посадовців облради

Ексдиректора Чернівецького перинатального центру засуджено до 6 років в'язниці за підкуп посадовців облради

09:28 05.04.2024
Суд виніс вирок екснардепу Онищенку у справі про корупційну схему розкрадання газу "Укргазвидобування" - 15 років позбавлення волі з конфіскацією

Суд виніс вирок екснардепу Онищенку у справі про корупційну схему розкрадання газу "Укргазвидобування" - 15 років позбавлення волі з конфіскацією

12:29 01.04.2024
СБУ затримала працівника "Укрзалізниці" в Чернігові, який готував ракетний удар по залізниці

СБУ затримала працівника "Укрзалізниці" в Чернігові, який готував ракетний удар по залізниці

19:07 28.03.2024
Засновника криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда засуджено до 25 років в'язниці

Засновника криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда засуджено до 25 років в'язниці

12:36 28.03.2024
СБУ затримала "крота" ворожої розвідки - посадовця Київської ОВА, який під виглядом капелана мав намір шпигувати за десантниками ЗСУ в Києві

СБУ затримала "крота" ворожої розвідки - посадовця Київської ОВА, який під виглядом капелана мав намір шпигувати за десантниками ЗСУ в Києві

10:21 15.03.2024
СБУ затримала ворожого агента, який шпигував за кораблями ЗСУ біля Одеського морпорту

СБУ затримала ворожого агента, який шпигував за кораблями ЗСУ біля Одеського морпорту

12:33 08.03.2024
Колишнього ватажка "ДНР" Безлера, який катував активістів "Автомайдану" в Криму, засуджено до 12 років в'язниці заочно

Колишнього ватажка "ДНР" Безлера, який катував активістів "Автомайдану" в Криму, засуджено до 12 років в'язниці заочно

10:22 07.03.2024
СБУ затримала зрадницю, яка готувала ракетний удар окупантів по Одесі

СБУ затримала зрадницю, яка готувала ракетний удар окупантів по Одесі

13:38 06.03.2024
Ексзаступника командира кримського "Беркуту" засуджено до 15 років ув'язнення заочно в "справах Майдану"

Ексзаступника командира кримського "Беркуту" засуджено до 15 років ув'язнення заочно в "справах Майдану"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Засідання Ради Україна-НАТО відбудеться 19 квітня у віртуальному форматі

ВАКС вирішив стягнути активи експрезидента "Мотор Січ" Богуслаєва

Боррель: Ми повинні дістати Patriot з ангарів, де вони стоять "про всяк випадок", і передати їх Україні

ЗСУ знищили низку об'єктів на військовому аеродромі в Джанкої - ГУР

Армія РФ завдала ракетного удару по Дніпровському району, є постраждалі, зафіксовано загоряння - голова ОВА

ОСТАННЄ

З окупації вдалося повернути двох підлітків, позбавлених батьківського піклування, - Херсонська ОВА

Засідання Ради Україна-НАТО відбудеться 19 квітня у віртуальному форматі

У Дніпровському районі рятувальники ліквідували пожежі, спричинені ракетною атакою

У Києві на Подільському мостовому переході триває облаштування конструкцій тунелів метрополітену

У Німеччині заарештували російських диверсантів, які готували напади на маршрути доставки військової допомоги Україні

Російські дрони атакували автомобіль із хлібом у Чернігівській області, водій дістав контузії

ВАКС вирішив стягнути активи експрезидента "Мотор Січ" Богуслаєва

СБУ затримала помічника нардепа Шуфрича, який фінансував Росгвардію в Криму

Біля Дніпра дві пожежі після ракетного удару РФ, пошкоджений інфраструктурний об'єкт - ОВА

Боррель: Ми повинні дістати Patriot з ангарів, де вони стоять "про всяк випадок", і передати їх Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА