Очільника "Російської громади Полтавщини" засуджено до 15 років в'язниці

Завдяки доказовій базі Служби безпеки України реальний 15-річний термін ув'язнення отримав агент військової розвідки РФ, який проводив підривну антиукраїнську діяльність в інформаційній сфері.

"Ідеться про голову громадської організації "Російська громада Полтавщини", ідеологічного прихильника кремлівського режиму. На замовлення рашистів він підготував понад 60 антиукраїнських публікацій, за допомогою яких ворог намагався дискредитувати Сили оборони та підірвати довіру до України з боку міжнародних партнерів", - ідеться в повідомленні СБУ в четвер.

За даними слідства, фігурант у своїх дописах підтримував агресивну війну проти України та виправдовував воєнні злочини окупантів.

"Так, наприклад, він заперечував ракетні удари загарбників по торговельному центру в Кременчуці, багатоквартирному будинку в Дніпрі та енергооб'єктах Києва", - наголошується в повідомленні.

За інформацією української спецслужби, за свою роботу агент отримав від окупантів близько 250 тис. у гривневому еквіваленті.

Суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) і призначив йому 15 років в'язниці.