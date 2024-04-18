Понад 20 загонів швидкого реагування ТЧХУ працюють в Україні - гендиректор Доценко

Фото: пресслужба ТЧХУ

На контрольованій Україною території працюють понад 20 загонів швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ), повідомив генеральний директор Товариства Максим Доценко.

"Наразі у нас понад 20 загонів швидкого реагування... Там працюють такі "адреналінові люди", тому що це найбільш небезпечна робота. Зараз у нас приблизно 500 постійних і майже тисяча спонтанних волонтерів", - розповів Доценко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами генерального директора ТЧХУ, загони швидкого реагування з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну в більшості випадків очолювали евакуаційні колони з Київської області (Ірпінь-Буча-Бородянка...) до столиці, із Сум до Полтави, з Маріуполя.

"Наразі ми продовжуємо евакуацію вже на Сході та Півдні. Вивозили з Херсона, Бахмута людей, які не можуть самостійно виїхати. Ми співпрацюємо з "Лікарями без кордонів" (незалежна міжнародна медична гуманітарна організація - ІФ-У) та їхніми евакуаційними медичними поїздами. Наше завдання - доставити людей до евакуаційного поїзда", - зазначив Доценко.

Він звернув увагу на те, що військові не завжди дозволяють волонтерам заїжджати до того чи іншого регіону, і тоді волонтери ТЧХУ забирають людей у певній точці й перевозять їх до безпечніших місць на території, контрольовані урядом України.

"Передислокація пацієнтів із лікарень - це також сфера нашої діяльності. Були випадки, коли по 10-15 осіб із лікарень вивозили", - розповів Доценко.

Водночас він зазначив, що ТЧХУ постійно координує свої дії з урядом України, з місцевими обласними організаціями, з Державною службою надзвичайних ситуацій на місцях, з поліцією.

"Український Червоний Хрест - це найбільша українська гуманітарна організація зі 106-річною історією, у якій наразі майже 5 000 працівників і орієнтовно 8 000 волонтерів", - наголосив Доценко.

Він зазначив, що в ТЧХУ наразі - 24 обласні організації та майже 200 районних і місцевих осередків.

"Тобто нині ми присутні в усіх регіонах України відповідно до адміністративно-територіального поділу, крім окупованих територій", - сказав Доценко.

За його словами, Український Червоний Хрест за 700+ днів війни допоміг більше ніж 12,5 мільйонам громадян України.