Збито всі 13 ударних безпілотників "Шахед", які атакували Україну

Підрозділи Повітряних сил ЗСУ та мобільні групи Сил оборони в ніч на четвер знищили всі 13 ударних безпілотників типу "Шахед", які атакували територію України, повідомив командувач ЗС генерал-лейтенант Микола Олещук.

"У ніч на 18 квітня 2024 року противник атакував 13-ма ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарськ – рф та мису Чауда – Крим", - написав він у телеграм-каналі в четвер уранці.

"Усі 13 "шахедів" збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України у Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях", - уточнив Олещук.