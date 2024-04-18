18 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 785 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 785 RUSSIAN AGRESSION

18 квітня відзначають Міжнародний день пам'яток і визначних місць, День газетного оглядача, Міжнародний день піци, Міжнародний день радіоаматора, День поширення інформації про аутизм серед дорослих, День незалежності власників домашніх тварин, Міжнародний день жонглерів.

В Україні - День пам'яток історії та культури, День заснування Товариства Червоного Хреста, День народження газової промисловості, в Японії - День винахідника, у Бразилії - День дружби, у США - День печива у формі тварин.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Івана Солунського, четвер Великого канону.

Міжнародний день пам'ятників та історичних місць

Цей День, також відомий як День всесвітньої спадщини, встановлений 1982 року Асамблеєю Міжнародної ради з питань охорони пам'яток і визначних місць, створеної при ЮНЕСКО.

Свято відзначається з 1984 року з метою привернути увагу громадськості до питань захисту та збереження всесвітньої культурної спадщини. Також воно дає можливість більше дізнатися про різноманіття світової спадщини та про сили, які докладаються для її захисту і збереження.

День пам'яток історії та культури України

Збігається з Міжнародним днем пам'яток та історичних місць. Щорічна подія, яка має важливе значення для збереження та вшанування багатої культурної та історичної спадщини країни. Цей день, встановлений Указом Президента України № 1062/99 від 23 серпня 1999 року, запрошує замислитися над численними пам'ятками, що розповідають про славне минуле та яскраву культуру України.1

Цю ініціативу підтримали науковці, архітектори, реставратори та державні органи, які опікуються збереженням пам'яток історії та культури. Вона перегукується з міжнародним рухом, ініційованим ICOMOS та ухваленим ЮНЕСКО у 1982 році, наголошуючи на невідкладності збереження нашої спільної культурної спадщини.

День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні

18 квітня Україна відзначає важливу подію - День заснування Товариства Червоного Хреста. Цього дня 1918 року завдяки Маріїнській громаді сестер милосердя в Києві відбувся перший з'їзд товариства.

Український Червоний Хрест - найбільша гуманітарна організація в Україні, яка вже понад століття надає комплексну гуманітарну допомогу та підтримку найбільш уразливих верств населення. Український Червоний Хрест реалізує свою гуманітарну діяльність по всій країні: 24 обласних та майже 200 районних організацій, у яких понад 8000 волонтерів щодня надають допомогу та підтримку населенню.

День народження газової промисловості

18 квітня 1921 року, перша пошукова нафтова свердловина фірми "Gazolina" на Дашавському газовому родовищі дала газ із глибини 395 м. Цей день вважається днем народження газової промисловості України.

Всесвітній день радіоаматора

18 квітня 1925 року в Парижі було засновано Міжнародну спілку радіоаматорів, завдяки цій події у радіоаматорів і з'явився привід щорічно відзначати успіхи і досягнення. А членами цієї організації сьогодні є радіоаматори з понад 160 країн світу.

Міжнародний день торта-піци

Міжнародний день торта-піци - веселе кулінарне і творче свято, яке вшановує винахідливий кулінарний витвір. Цей день, що відзначається щорічно в третій четвер квітня, об'єднує любителів піци і шанувальників тортів.

День поширення інформації про аутизм серед дорослих

День поширення інформації про аутизм серед дорослих присвячений підвищенню обізнаності про виклики та унікальний життєвий досвід дорослих з аутистичним спектром. Подія відзначається 18 квітня щорічно з 2009 року.

Ще цього дня:

1902 - Данія стала першою країною, в якій відбитки пальців стали використовувати для встановлення особи злочинців;

1909 - Ватикан канонізував Жанну д'Арк;

1934 - Американець Кентрелл відкрив першу пральню-автомат у містечку Форт-Ворт штату Техас;

1936 - Відкрилася перша виставка архітектури Радянської України;

1942 - Американська авіація здійснила перше бомбардування території Японії;

1943 - СРСР заявив, що поляків у Катинському лісі розстріляли гестапівці;

1946 - У зв'язку зі створенням ООН у Женеві оголошено про розпуск Ліги Націй;

1949 - Ірландія вийшла з Британської Співдружності. Проголошено Республіку Ірландія;

1961 - У Києві відбулася демонстрація проти закриття Андріївської церкви;

1966 - Відбулася перша телетрансляція в кольорі церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії;

1968 - Старий Лондонський міст продають американській компанії, яка переправить його, камінь за каменем, із Британії до Аризони, де його буде знову побудовано;

1995 - Київська міська рада ухвалила рішення про повернення стародавнього герба міста Києва із зображенням Архангела Михаїла;

2008 - Групі дослідників з університету Манчестера вдалося створити найменший у світі одноелектронний транзистор, сконструйований на основі графенових наноплівок.

Церковне свято

День пам'яті преподобного Івана Солунського

Іван народився наприкінці VIII століття. Юнаком став учнем преподобного Григорія Декаполіта і постригся в ченці Солунського монастиря. За часів гонінь на християн, разом із Григорієм Декаполітом та Йосипом Піснеписцем вирушили до Константинополя і там боролися з єрессю - проповідували православ'я і шанування ікон.

За деякий час помер Григорій Декаполіт, а потім і Іван. Преподобний Йосип Піснеписець переніс їхні мощі до церкви святителя Миколи Чудотворця, яку сам побудував.

Іменини: Тамара, Феодора, Феона, Зенон, Агафія, Марк, Платон, Семен, Антон, Георгій.