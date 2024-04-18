Канада надасть Україні додатковий пакет підтримки у 2024 році - посол

Канада надасть Україні додатковий пакет підтримки у 2024 році, в якому передбачена бюджетна підтримка 2,4 млрд. канадських доларів, повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів на своїй сторінці у Facebook.

"Маємо додатковий пакет підтримки від Канади в представленому бюджеті на 2024 рік.

Бюджетна підтримка в розмірі 2,4 млрд. канадських доларів (з яких 2 млрд. уже перераховано через Спеціальний рахунок МВФ), додаткові 400 млн. надійдуть найближчими місяцями.

1,6 млрд. канадських доларів у рамках нової 5-ти річної програми військової допомоги відповідно до Угоди про безпеку, підписаної в Києві 24.02.2024 року.

216,7 млн. канадських доларів через ЄБРР для фінансування проєктів відновлення України.

76 млн. канадських доларів для фінансування проєктів у рамках програми з підтримання миру та безпеки в Україні, зокрема гуманітарне розмінування", - написала Ковалів.

Також, підкреслила посол, у бюджеті зазначається про плани уряду Канади співпрацювати з міжнародними партнерами, країнами G7 для притягнення Росії до відповідальності, зокрема шляхом конфіскації суверенних активів РФ.