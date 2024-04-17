"Укренерго" попередило про контрольовані обмеження промспоживачів 18 квітня

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" попередив про те, що 18 квітня з 8:00 до 22:00 може виникнути необхідність застосувати контрольовані обмеження енергопостачання промислових споживачів (графіки обмеження потужності).

"Необхідність обмеження енергопостачання - наслідок російських масованих ракетних і дронових атак на українські електростанції", - наголошується в повідомленні компанії в телеграм.

"Укренерго" додало, що через похолодання в Україні зросло споживання електроенергії, і в енергосистемі виник дефіцит потужності.

Уточнюється, що обмеження будуть застосовані рівномірно для бізнесу та промислових підприємств у всіх регіонах України.

"Обсяг обмежень незначний. Обмеження не будуть використані для об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу", - ідеться в повідомленні.

"Укренерго" просить усіх споживачів ощадливо споживати електроенергію, а промисловість - максимально залучати імпорт електроенергії.