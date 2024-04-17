Україна, донори та приватний сектор мають створити потужний механізм масштабування проєктів економічного відновлення - Пріцкер

Україна, спільнота донорів і приватний сектор мають мобілізувати зусилля, щоб розробити програмний підхід, який розширить кількість і масштаб фінансованих проєктів, а також запустить механізм економічного відновлення, яким керуватиме спільнота і координація якого відбуватиметься на національному рівні, заявила спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

"Маємо створити найпотужніший механізм планування для економічного відродження України. На відміну від плану Маршалла, де один суб'єкт - Сполучені Штати - сприяв відновленню багатьох країн Європи, в України сьогодні багато суб'єктів, включно з країнами, бізнесом і неурядовими організаціями (...)", - сказала вона на Форумі американсько-українського партнерства в середу у Вашингтоні.

"Для цього маємо рухатися з величезною швидкістю, щоб поєднати українських керівників різних відомств, місцеві органи влади та донорів міжнародної спільноти з можливостями передпроєктного планування та широкою мережею інфраструктурних компаній приватного сектору в рамках більш інтегрованого підходу до реконструкції", - додала Пріцкер.

За словами спецпредставника, США розширюють фінансування для українських підприємців і бізнес-лідерів, щоб вони могли попрацювати з американськими колегами, тим самим розширюючи свою мережу бізнесу й контактів, а також створюючи нові ринки в Сполучених Штатах.

Серед нових бізнес-партнерств вона особливо виділила сектори страхування й фінансових послуг.

На думку Пріцкер, для поліпшення економічного майбутнього України, зокрема в напрямі інтеграції до ринків ЄС і НАТО, треба посилити безпеку, в тому числі протиповітряну оборону, працювати над пріоритизацією та плануванням інвестиційних проєктів, розбудовою інструментів управління ризиками й інфраструктури, а також виконувати взяті зобов'язання перед міжнародними партнерами в частині реформ і створити механізм використання російських заморожених активів й активізації взаємодії з приватним сектором.

"У сукупності ці ініціативи можуть сфокусувати наші спільні зусилля, оскільки через 55 днів ми вирушимо на Берлінську конференцію з відновлення України", - зазначила вона.

За словами Пріцкер, США та союзники мають забезпечити повітряну оборону неба України, що своєю чергою пожвавить економічну активність регіонів.

"На підході нові механізми управління ризиками, що охоплюють вантажі, статичні активи і навіть розглядають покриття для цивільної авіації, але буде потрібно ще більше. Ринок страхових премій України становить близько $3 млрд, коли у Польщі, для порівняння, - близько $100 млрд", - наголосила спецпредставник.

"Ми працюємо з Україною над створенням нормативно-правових й інших умов, щоб відкрити кращі інструменти управління ризиками та зниження ризиків, які можуть підготувати ринок до великих прямих іноземних інвестицій", - резюмувала Пріцкер.