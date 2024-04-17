Події

20:10 17.04.2024

Від початку 2024 р. ворог обстріляв Сумську область понад чотири тисячі разів - Клименко

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Від початку 2024 р. ворог обстріляв Сумську область понад чотири тисячі разів - Клименко

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відвідав прикордонні громади Сумської області, які постійно піддаються ворожому обстрілу, загалом від початку 2024 року ворог обстріляв регіон понад 4 тисячі разів.

"Сумщина. Регіон, який межує з країною-терористом. Сьогодні провів насичений день у цій області. Відвідав прикордонні громади, які систематично піддаються обстрілам, зустрівся з нацгвардійцями, прикордонниками, поліцейськими, рятувальниками, місцевою владою", - написав Клименко у своєму телеграм-каналі в середу.

"З початку 2024-го Сумщину понад 4 тисячі разів обстрілював ворог. Для розуміння: за весь минулий рік кількість обстрілів сягала 6 тисяч", - зазначив глава МВС.

Він також провів кілька оперативних нарад із керівництвом поліції та ДСНС Сумської області, сторони обговорили алгоритм дій під час обстрілу, евакуації цивільних, забезпечення засобами захисту та технікою. З командуванням Національної гвардії та Держприкордонслужби Клименко обговорив оперативну ситуацію в регіоні, реагування на дії ворога та положення на кордоні.

 

 

 

Теги: #мвс #безпека #сумська_область

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