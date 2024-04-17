Події

19:46 17.04.2024

Унаслідок ракетного удару по Чернігову близько 80 осіб звернулися по медичну допомогу, понад 40 госпіталізовано

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Унаслідок ракетного удару по Чернігову близько 80 осіб звернулися по медичну допомогу, понад 40 госпіталізовано
Фото: ДСНС

Майже 80 людей звернулися до лікарень Чернігова після ранкового удару російських військ. Понад 40 осіб госпіталізували, повідомив в. о. міського голови Олександр Ломако.

"На жаль, відомо про 17 людей, яких сьогодні в Чернігові росія вбила своїми ракетами. 78 осіб звернулися до лікарень, вони отримали всю необхідну допомогу. Понад 40 осіб госпіталізовано", - написав він у телеграм-каналі в середу ввечері.

Теги: #жертви #чернігів #постраждалий

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