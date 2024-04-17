У Білій Церкві дитину вдарило струмом на залізниці, поліція почала перевірку

На залізничному вокзалі в Білій Церкві (Київська область) дитина залізла на вагон, її вразило струмом, а медики діагностували 75% опіків тіла, повідомляє пресслужба поліції Київської області.

"16 квітня, у Білій Церкві двоє 11-річних хлопчиків гралися біля залізниці. За попередньою інформацією, один із них запропонував іншому залізти на дах вантажного вагона, який стояв у тимчасовому відстійнику. Його товариш на пропозицію не погодився, і хлопчик почав підніматися металевими сходами самостійно", - ідеться в повідомленні поліції у фейсбуці у середу.

Далі, як розповіли в поліції, хлопцеві, який залишився стояти поруч із вагоном, здалося, що до них хтось наближається і він повернувся. У цей момент почув гучний звук, схожий на вибух і побачив свого ровесника вже на землі.

"Медики, які приїхали на місце, терміново госпіталізували дитину в реанімацію. У хлопчика діагностували 75% опіків тіла 2 і 3 ступеня", - зазначено в повідомленні.

Поліція проводить перевірку за фактом ураження електричним струмом неповнолітнього.