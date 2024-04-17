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17:58 17.04.2024

Прем'єр-міністр Чехії: Перші поставки боєприпасів Україні в рамках чеської ініціативи відбудуться вже в червні

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Прем'єр-міністр Чехії: Перші поставки боєприпасів Україні в рамках чеської ініціативи відбудуться вже в червні

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала каже, що перші поставки боєприпасів Україні в рамках чеської ініціативи будуть зроблені вже в червні.

Про це Фіала сказав у середу в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО на пресконференції після закінчення зустрічі з генеральним секретарем альянсу Єнсом Столтенбергом, прем'єр-міністрами Нідерландів Марком Рютте і Данії Метте Фредеріскен, на якій обговорювали постачання засобів протиповітряної оборони союзниками Україні.

"Ви вже знаєте, що наша країна намагається допомогти так, як вона як може. Завдяки чеській ініціативі щодо постачання боєприпасів ми вже можемо закупити близько 500 тис. боєприпасів великого калібру, щодо майже 200 тис. контракти укладено і ще 300 тис. перебувають на стадії укладення контракту. Я думаю, що перші поставки в Україну будуть уже в червні", - сказав глава уряду Чехії.

Теги: #боєприпаси #чехія #фіала

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