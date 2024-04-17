Події

15:23 17.04.2024

ТЧХУ допомагає постраждалим від ракетної атаки РФ у Чернігові

1 хв читати
ТЧХУ допомагає постраждалим від ракетної атаки РФ у Чернігові

Волонтери Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) працюють у Чернігові на місці російської ракетної атаки, що сталася в середу вранці.

"Український Червоний Хрест працює на місці трагедії спільно з іншими рятувальними службами. Загін швидкого реагування надає першу допомогу пораненим. Працює пункт допомоги, надається перша психологічна допомога постраждалим та їхнім рідним", - написало ТЧХУ у фейсбуці.

11bde3fa86b2813c3292198e6720f4d2.jpg

Як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки Росії по Чернігову загинули 14 людей, травмована 61, зникли безвісти - шість. Пошкоджено об'єкти соціальної інфраструктури, будівлі вишу, лікарні, 16 житлових багатоповерхових будинків в одному з мікрорайонів міста. Рятувальні роботи тривають.

 

 

 

Теги: #чернігів #тчху

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:04 17.04.2024
Кількість загиблих у Чернігові зросла до 15 осіб - ДСНС

Кількість загиблих у Чернігові зросла до 15 осіб - ДСНС

14:01 17.04.2024
Нацполіція: Шестеро людей зникли безвісти внаслідок ракетного удару по Чернігову

Нацполіція: Шестеро людей зникли безвісти внаслідок ракетного удару по Чернігову

13:48 17.04.2024
Кількість загиблих у Чернігові зросла до 14, постраждалих 61

Кількість загиблих у Чернігові зросла до 14, постраждалих 61

13:18 17.04.2024
Генпрокурор: 13 людей загинули, 61 поранено внаслідок ракетного удару РФ по цивільних об'єктах у Чернігові

Генпрокурор: 13 людей загинули, 61 поранено внаслідок ракетного удару РФ по цивільних об'єктах у Чернігові

12:56 17.04.2024
У Чернігові 13 загиблих і понад 60 травмованих від удару РФ - глава МВС

У Чернігові 13 загиблих і понад 60 травмованих від удару РФ - глава МВС

12:28 17.04.2024
Унаслідок удару по Чернігову постраждали понад 50 людей, зокрема троє дітей - заступник голови ОП

Унаслідок удару по Чернігову постраждали понад 50 людей, зокрема троє дітей - заступник голови ОП

11:46 17.04.2024
У Чернігові після ракетного удару РФ 11 загиблих, 22 травмованих, троє вважаються безвісти зниклими - МВС

У Чернігові після ракетного удару РФ 11 загиблих, 22 травмованих, троє вважаються безвісти зниклими - МВС

11:32 17.04.2024
У Чернігові десятеро загиблих від ракетного удару РФ, кількість жертв може збільшитися - Зеленський

У Чернігові десятеро загиблих від ракетного удару РФ, кількість жертв може збільшитися - Зеленський

11:18 17.04.2024
У Чернігові дев'ять загиблих і понад 20 поранених від ракетного удару РФ - голова обладміністрації

У Чернігові дев'ять загиблих і понад 20 поранених від ракетного удару РФ - голова обладміністрації

11:02 17.04.2024
До Чернігівської обласної лікарні шпиталізовано дев'ятьох постраждалих унаслідок ракетного удару

До Чернігівської обласної лікарні шпиталізовано дев'ятьох постраждалих унаслідок ракетного удару

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих у Чернігові зросла до 15 осіб - ДСНС

Кількість загиблих у Чернігові зросла до 14, постраждалих 61

Генпрокурор: 13 людей загинули, 61 поранено внаслідок ракетного удару РФ по цивільних об'єктах у Чернігові

У Чернігові 13 загиблих і понад 60 травмованих від удару РФ - глава МВС

Унаслідок удару по Чернігову постраждали понад 50 людей, зокрема троє дітей - заступник голови ОП

ОСТАННЄ

Колишню Арку дружби народів у Києві можуть демонтувати - Мінкультури

Росіяни іноді під час штурмів позицій та околиць Часового Яру використовують малі штурмові групи із застосуванням багі - ОСУВ "Хортиця"

Обвинувачувані в роботі на ворога експрезидент АТ "Мотор Січ" і його спільник будуть під арештом до 10 червня

Митники виявили недоброчесного експортера, який поставив до Чехії 2 тис. тонн зерна на 20 млн грн за підробленими документами

Єрмак і Сирський зустрілися з представниками проєкту "Партнери оборони"

Російського військового, який розстріляв жителя Київщини під час окупації, засуджено до реального тюремного терміну

Кулеба після російського удару по Чернігову: Невинні люди не загинули б, якби Україна мала достатні можливості ППО

На заході України в п'ятницю очікуються заморозки - Гідрометцентр

На півночі України найближчої доби очікуються значні дощі - Укргідрометцентр

Найближчі дні в усій Україні, крім сходу, будуть дощовими та прохолодними

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА