ТЧХУ допомагає постраждалим від ракетної атаки РФ у Чернігові

Волонтери Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) працюють у Чернігові на місці російської ракетної атаки, що сталася в середу вранці.

"Український Червоний Хрест працює на місці трагедії спільно з іншими рятувальними службами. Загін швидкого реагування надає першу допомогу пораненим. Працює пункт допомоги, надається перша психологічна допомога постраждалим та їхнім рідним", - написало ТЧХУ у фейсбуці.

Як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки Росії по Чернігову загинули 14 людей, травмована 61, зникли безвісти - шість. Пошкоджено об'єкти соціальної інфраструктури, будівлі вишу, лікарні, 16 житлових багатоповерхових будинків в одному з мікрорайонів міста. Рятувальні роботи тривають.