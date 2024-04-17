Російського військового, який розстріляв жителя Київщини під час окупації, засуджено до реального тюремного терміну

Завдяки доказовій базі Служби безпеки України реальний 12-річний термін ув'язнення отримав іще один російський окупант, причетний до вбивств цивільного населення під час окупації Київської області, повідомляє СБУ.

"Ідеться про Радіка Гукасяна – 29-річного контрактника із 331 парашутно-десантного полку 98 повітряно-десантної дивізії збройних сил росії", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в середу.

За інформацією СБУ, під час боїв за Київ він разом з іншими окупантами розстріляв цивільний автомобіль поблизу м. Буча Київської області, внаслідок чого загинув водій. Щоб приховати злочин, окупанти закопали тіло вбитого чоловіка в лісі.

У повідомленні уточнюється, що українські захисники взяли Гукасяна в полон під час боїв на херсонському напрямку в серпні 2022 року.

У СБУ повідомляють, що російський військовослужбовець був у складі окупаційного угруповання РФ, яке з перших днів брало участь у повномасштабному вторгненні. "Перебуваючи на території Київщини, він разом зі спільниками обстрілював і грабував помешкання місцевих жителів. А потім награбоване майно відправляв до рф", - наголошується в повідомленні.

Гукасяна визнано винним за ч. 2 ст. 28 і ч.ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством за попередньою змовою групою осіб).

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив окупанту 12 років в'язниці.

Розслідування проводили слідчі Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.