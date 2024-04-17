Події

14:42 17.04.2024

Російського військового, який розстріляв жителя Київщини під час окупації, засуджено до реального тюремного терміну

2 хв читати
Російського військового, який розстріляв жителя Київщини під час окупації, засуджено до реального тюремного терміну

Завдяки доказовій базі Служби безпеки України реальний 12-річний термін ув'язнення отримав іще один російський окупант, причетний до вбивств цивільного населення під час окупації Київської області, повідомляє СБУ.

"Ідеться про Радіка Гукасяна – 29-річного контрактника із 331 парашутно-десантного полку 98 повітряно-десантної дивізії збройних сил росії", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в середу.

За інформацією СБУ, під час боїв за Київ він разом з іншими окупантами розстріляв цивільний автомобіль поблизу м. Буча Київської області, внаслідок чого загинув водій. Щоб приховати злочин, окупанти закопали тіло вбитого чоловіка в лісі.

У повідомленні уточнюється, що українські захисники взяли Гукасяна в полон під час боїв на херсонському напрямку в серпні 2022 року.

У СБУ повідомляють, що російський військовослужбовець був у складі окупаційного угруповання РФ, яке з перших днів брало участь у повномасштабному вторгненні. "Перебуваючи на території Київщини, він разом зі спільниками обстрілював і грабував помешкання місцевих жителів. А потім награбоване майно відправляв до рф", - наголошується в повідомленні.

Гукасяна визнано винним за ч. 2 ст. 28 і ч.ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством за попередньою змовою групою осіб).

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив окупанту 12 років в'язниці.

Розслідування проводили слідчі Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Теги: #суд #окупанти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:32 16.04.2024
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАДОВОЛЬНИВ ПОЗОВ LIFECELL, ЗНЯВШИ АРЕШТ ІЗ 19,8% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ КОМПАНІЇ

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАДОВОЛЬНИВ ПОЗОВ LIFECELL, ЗНЯВШИ АРЕШТ ІЗ 19,8% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ КОМПАНІЇ

18:03 16.04.2024
Ізюмчанку, яка очолила поштове відділення під час окупації міста, засудили до 11 років в'язниці - прокуратура

Ізюмчанку, яка очолила поштове відділення під час окупації міста, засудили до 11 років в'язниці - прокуратура

17:53 16.04.2024
У 2023 році в судах розглянули 30% справ за статтями про колабораціонізм і держзраду - рух "Чесно"

У 2023 році в судах розглянули 30% справ за статтями про колабораціонізм і держзраду - рух "Чесно"

09:38 16.04.2024
Справу проти нардепа Ніколаєнка, який на смерть збив дівчину на Житомирщині, передано до суду

Справу проти нардепа Ніколаєнка, який на смерть збив дівчину на Житомирщині, передано до суду

20:17 15.04.2024
СБ України спростувала інформацію про оскарження заочного арешту Малюка в російському суді

СБ України спростувала інформацію про оскарження заочного арешту Малюка в російському суді

22:05 12.04.2024
Суд залишив Романа Гринкевича під вартою ще на два місяці

Суд залишив Романа Гринкевича під вартою ще на два місяці

15:32 12.04.2024
Суд заарештував з альтернативою застави міського голову та секретаря однієї з громад Дніпропетровської області, викритих на хабарництві

Суд заарештував з альтернативою застави міського голову та секретаря однієї з громад Дніпропетровської області, викритих на хабарництві

15:23 12.04.2024
У Львові судитимуть директора будівельної компанії, якого звинувачують у привласненні 23 млн грн вкладників, - поліція

У Львові судитимуть директора будівельної компанії, якого звинувачують у привласненні 23 млн грн вкладників, - поліція

14:34 12.04.2024
Суд засудив до 10 років ув'язнення колаборанта, який видавав себе за ченця й освячував російські танки під час боїв за Київ

Суд засудив до 10 років ув'язнення колаборанта, який видавав себе за ченця й освячував російські танки під час боїв за Київ

20:00 11.04.2024
Київський апеляційний суд може ухвалити рішення щодо апеляції Turkcell на арешт частини частки в lifecell 16 квітня

Київський апеляційний суд може ухвалити рішення щодо апеляції Turkcell на арешт частини частки в lifecell 16 квітня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих у Чернігові зросла до 15 осіб - ДСНС

Кількість загиблих у Чернігові зросла до 14, постраждалих 61

Генпрокурор: 13 людей загинули, 61 поранено внаслідок ракетного удару РФ по цивільних об'єктах у Чернігові

У Чернігові 13 загиблих і понад 60 травмованих від удару РФ - глава МВС

Унаслідок удару по Чернігову постраждали понад 50 людей, зокрема троє дітей - заступник голови ОП

ОСТАННЄ

Колишню Арку дружби народів у Києві можуть демонтувати - Мінкультури

Кількість загиблих у Чернігові зросла до 15 осіб - ДСНС

Росіяни іноді під час штурмів позицій та околиць Часового Яру використовують малі штурмові групи із застосуванням багі - ОСУВ "Хортиця"

Обвинувачувані в роботі на ворога експрезидент АТ "Мотор Січ" і його спільник будуть під арештом до 10 червня

Митники виявили недоброчесного експортера, який поставив до Чехії 2 тис. тонн зерна на 20 млн грн за підробленими документами

ТЧХУ допомагає постраждалим від ракетної атаки РФ у Чернігові

Єрмак і Сирський зустрілися з представниками проєкту "Партнери оборони"

Кулеба після російського удару по Чернігову: Невинні люди не загинули б, якби Україна мала достатні можливості ППО

Нацполіція: Шестеро людей зникли безвісти внаслідок ракетного удару по Чернігову

На заході України в п'ятницю очікуються заморозки - Гідрометцентр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА