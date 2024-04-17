В Україні один із найнижчих рівнів страху перед ядерною загрозою - соцопитування

Україна входить до числа країн, серед яких найнижчий рівень страху перед ядерною загрозою, свідчать результати міжнародного опитування інституту досліджень Gallup International, яке проводили наприкінці 2023 року.

Як повідомляють на сайті Соціологічної групи "Рейтинг", яка проводила опитування в Україні, загалом за рік у світі не відбулося значного зменшення страхів від ядерної загрози. 2/5 опитаних наразі бачать високий ризик використання ядерної зброї. Майже така сама частка оцінок помірного ризику і лише 14% не бачать ризику.

У європейських країнах менше респондентів оцінюють загрозу застосування ядерної зброї як високу, ніж у країнах Азії, Африки та Південної Америки, де оцінки ядерної загрози песимістичніші. У Європі найбільше бояться ядерної загрози Італія, Португалія, Румунія, у світі - Індонезія, Нігерія, Еквадор, Сирія, Аргентина.

При цьому в Україні, Ірані, Пакистані та Вірменії найвищий відсоток респондентів заявив, що такого ризику немає.

У віковому розрізі наймолодша група респондентів найбільш песимістично оцінює ядерну загрозу.

Загалом було опитано 40 тис. 428 осіб у 41 країні світу, майже 1000 у кожній країні.